القافلة الوطنية للمرأة القيادية تحط الرحال بمعسكر

معسكر - حلت يوم السبت القافلة الوطنية للمرأة القيادية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "العربي بن دحمان" لسيق (معسكر) ضمن جولة تشمل عدة ولايات.

و استهدفت هذه القافلة المنظمة بمبادرة من مؤسسة قادة الشباب الجزائري بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "امرأة قيادية لتنمية محلية" 80 امرأة بولاية معسكر صاحبات مشاريع اقتصادية وأفكار مبتكرة ومنخرطات في جمعيات ونساء ريفيات.

و شمل البرنامج المسطر لهذه المحطة التي دامت يوما واحدا تنظيم ورشات تكوينية تركزت حول مواضيع "مهارات القيادة" و"مهارات التواصل المجتمعي" و"أساسيات التسويق" و"كيفية صناعة الأفكار" و"التعريف بمبادئ التنمية المستدامة وأهدافها" و"الذكاء المالي"، حسبما أوضحته لوأج المشرفة العامة للقافلة نبيلة بن سالم.

و أشرف على تأطير هذه التكوينات أساتذة بجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر وباحثون ومختصون في مجالات التسيير والتنمية الاقتصادية.

كما تم بالمناسبة أيضا عرض شريط فيديو يسلط الضوء على نشاط ومهام مؤسسة قادة الشباب الجزائري فضلا على عرض لعدد من المشاريع الاقتصادية من انجاز نساء بالولاية منها حياكة الملابس النسوية وتربية الحيوانات وصناعة الصابون من الأعشاب الطبيعية.

و أبرز رئيس مؤسسة قادة الشباب الجزائري بن يحيى عبد الرحمان في كلمة له أن الهدف الرئيسي من وراء تنظيم هذه القافلة هو "تمكين المرأة من مفاتيح القيادة وجعلها قوة اقتراح بناء وتعزيز حضورها".

و أشار إلى أن مشروع مؤسسته يرتكز أساسا على "تكوين نساء قياديات ورياديات وذلك بغية تعزيز إستراتيجية الدولة لتمكين وتنمية قدرات ومعارف المرأة من أجل تطوير التنمية لاسيما المحلية منها وأيضا لضمان فرص اقتصادية تضمن لها مكانة في سوق العمل".

وكشف أن هذه القافلة ستواصل زياراتها لولايات الوطن خلال الأيام المقبلة لتحل بتيزي وزو وتبسة والوادي لتختتم نشاطها بالجزائر العاصمة يوم الثامن مارس المقبل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

يذكر أن القافلة قد جابت خلال الأسابيع القليلة الماضية ولايات المدية وورقلة وباتنة حيث استهدفت أزيد من 200 امرأة صاحبة مؤسسات اقتصادية وأفكار مبتكرة وكذا نساء ريفيات حسب نبيلة بن سالم.