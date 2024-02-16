احياء اليوم الوطني للشهيد: وصول فوج أول من شباب الجالية الوطنية بالخارج

وهران - حل بعد ظهر اليوم الجمعة بالمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" فوج أول من شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج للمشاركة في قافلة تواصل للتبادل بين الشباب الجزائري تنظم بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب بالشراكة مع مسجد باريس الكبير وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني للشهيد.

وأبرزت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الأعلى للشباب لبيض أماني في تصريح لوأج على هامش استقبالها للفوج الأول من شباب الجالية الوطنية بالخارج المتكون من 7 شباب أن "الهدف من هذه القافلة يكمن في تثمين الكفاءات الشبانية الجزائرية في الداخل والخارج وإشراكهم كمساهمين نشطين في مسار التنمية الوطنية".

وأشارت إلى أن القافلة ,التي تضم إجمالا 40 شابا وشابة من الكفاءات الوطنية من الداخل ومن أبناء الجالية بالخارج هي "فرصة لهؤلاء لتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتخصصات على غرار الثقافة والبحث العلمي والمقاولاتية والتكنولوجيا والابتكار".

ومن جهته ذكر منسق القافلة والمكلف بالمجتمع المدني بمسجد باريس الكبير فؤاد ميلودي بأن هذه القافلة المندرجة في إطار الاتفاقية الممضاة بين المجلس الأعلى للشباب ومسجد باريس الكبير "تشكل فرصة للالتقاء والتلاحم مع الشباب الجزائري المقيم بأرض الوطن", لافتا إلى أن الشباب الجزائري المقيم بالخارج سيقدم بمناسبة هذه القافلة اقتراحات ومشاريع على المجلس الأعلى للشباب في مجال الطفولة والبيئة والمقاولاتية.

وسيقوم الفوج الأول من شباب الجالية الوطنية بالخارج مساء اليوم بزيارة مجاملة للمجاهد "بن طاهر عبد الرحمان" بمنزله العائلي وإلى البريد المركزي وساحة أول نوفمبر 1954 والمسرح الجهوي "عبد القادر علولة".

وينتظر وصول وفد ثاني متكون من 14 شابا وشابة من الجالية الوطنية بالخارج المشارك في القافلة ليلة اليوم إلى مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة".

وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات "لقاء الكفاءات الشبانية الجزائرية من الداخل والخارج" تحت شعار "ويجمعنا الوطن" المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 فبراير الجاري بكل من ولايات وهران وإيليزي وجانت من طرف لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الأعلى للشباب بالشراكة مع مسجد باريس الكبير في إطار تجسيد برنامج الاتفاقية المشتركة بين الهيئتين.

كما تدخل المبادرة أيضا في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب النابع من رؤيته 2023-2033 في محورها الاستراتيجي المتعلق بتعزيز التواصل بين الشباب في الداخل والخارج وتبادل الخبرات والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الجزائر.

وستنطلق هذه القافلة غدا السبت من ولاية وهران وصولا إلى ولاية جانت مرورا بإيليزي حيث ستتضمن العديد من الأنشطة بإشراف كفاءات جزائرية من داخل وخارج الوطن.