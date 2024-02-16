إنطلاق العملية التضامنية للهلال الاحمر الجزائري الخاصة بشهر رمضان

البليدة - أطلق الهلال الأحمر الجزائري اليوم الخميس من ولاية البليدة العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان و ذلك بإرسال مساعدات لفائدة العائلات المعوزة بولاية البيض و الولاية المنتدبة الابيض سيدي الشيخ.

وانطلقت هذه العملية التضامنية التي تندرج في إطار التكفل بالعائلات المعوزة خلال شهر رمضان الكريم، من المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري المتواجد بالمنطقة الصناعية بالبليدة.

وستشمل العملية في أول محطة لها كل من ولاية البيض و الولاية المنتدبة الابيض سيدي الشيخ حيث خصص لهما 2000 طرد غذائي إضافة إلى أدوية و معدات طبية وأفرشة وغيرها، لتتواصل في الأيام القادمة لتشمل 100.000 عائلة عبر 58 ولاية بمعدل يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 قفة غذائية، حسب المنظمين.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي لدى اعطائها اشارة انطلاق العملية، أن مصالحها برمجت فتح 200 مطعم على المستوى الوطني بما فيها الولايات و المناطق الحدودية و الجنوبية التي "أعطيت لها أهمية قصوى" -كما قالت- ،على غرار سوق أهراس و تبسة ام الطبول.

كما أشارت إلى مواصلة تجسيد البرنامج الخاص بالبدو والرحل الذي يرمي إلى إيصال المساعدات لهم حيث تم منذ الإنطلاق في البرنامج مع الجيش الوطني الشعبي سنة 2023 توزيع 700 خيمة لسكان مناطق كل من ولايات برج باجي مختار و عين قزام و غيرها من المناطق الحدودية الجنوبية.