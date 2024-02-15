يوم الشهيد: قافلة تواصل بين الشباب الجزائري المقيم في داخل الوطن وفي الخارج

القمة ال7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز: رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا متعلقا بالتحضيرات -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لتركيا -

الجزائر تطالب بمراعاة الكفاءة في إنتخابات المفوضية الإفريقية لضمان الإرتقاء بالقارة -

ترقب سقوط أمطار رعدية على عدة ولايات إبتداء من ظهيرة يوم غد الجمعة -

أجهزة كهرومنزلية: الإنتاج الوطني يغطي قرابة 83 بالمائة من احتياجات السوق الوطني -

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على حفل تخرج المشاركين في الورشة الوطنية لكتابة سيناريوهات الأفلام الروائية القصيرة -

المجلس الشعبي الوطني: كريكو تقدم عرضا حول قطاع التضامن الوطني أمام اللجنة المختصة -

لا بديل عن التضامن الإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية -

تصاعد مطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعي إنسانية -

تسليم بطاقة الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا -

بداري يعلن عن إطلاق حاضنة أعمال للوكالة الفضائية الجزائرية بالقطب التكنولوجي لسيدي عبد الله -

دعوة لجعل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قاطرة لمبادرات لتعزيز التضامن والتعاون -

وهران: مسرحية هو و هي في جولة عبر المسارح بغرب البلاد -

الجامعة العربية تدعو إلى وضع خطة عمل عربية عاجلة لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية في فلسطين -

فلسطين: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 28 ألف و663 شهيدا -

غاز طبيعي: ديناميكية نشطة في وحدات الإنتاج بناحية السطح بإن أميناس -

إبراز مجهودات الجزائر من أجل تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية -

انطلاق الاجتماع ال 50 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي -

السيد عطاف يدعو إلى ضمان مشاركة فعالة للاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين -