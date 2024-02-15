يوم الشهيد: قافلة تواصل بين الشباب الجزائري المقيم في داخل الوطن وفي الخارج

وأوضح المصدر ذاته أنه "إحياء لليوم الوطني للشهيد المصادف لتاريخ 18 فبراير من كل سنة, ينظم المجلس الأعلى للشباب بالشراكة مع مسجد باريس الكبير, قافلة تواصل للتبادل بين الشباب الجزائري المقيم في داخل الوطن وفي الخارج, وذلك في الفترة الممتدة ما بين 16 و20 من ذات الشهر, تحت شعار "ويجمعنا الوطن"".
وتندرج هذه المبادرة --مثلما أشار إليه البيان-- في إطار "تجسيد برنامج الاتفاقية المشتركة بين الهيئتين وكذا تنفيذ البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب النابع من رؤيته 2023-2033 في محورها الاستراتيجي المتعلق بتعزيز التواصل بين الشباب في الداخل والخارج, تعزيز التواصل, تبادل الخبرات والاحتفاء بالتنوع الثقافي في الجزائر".
كما ترمي أيضا إلى "تثمين الكفاءات الشبانية الجزائرية في الداخل والخارج لإشراكهم كمساهمين نشطين في مسار التنمية الوطنية".
وستنطلق هذه القافلة من ولاية وهران وصولا إلى ولاية جانت مرورا بإيليزي, حيث ستتضمن العديد من الأنشطة بإشراف كفاءات جزائرية من الداخل والخارج, يضيف نفس المصدر.