حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 375 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 375 آخرون بجروح على إثر وقوع 324 حادث مرور جسماني سجلتهم مصالح الأمن الوطني على مستوى المناطق الحضرية في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 فبراير, حسبما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-3) حادث, وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر ب(-17) و انخفاضا في عدد القتلى ب(-11).

وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار --يضيف ذات المصدر-- تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.