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المجلس الشعبي الوطني: كريكو تقدم عرضا حول قطاع التضامن الوطني أمام اللجنة المختصة

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 15:29     الفئـة : مجتمـــع
المجلس الشعبي الوطني: كريكو تقدم عرضا حول قطاع التضامن الوطني أمام اللجنة المختصة

الجزائر - قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الخميس أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, عرضا عن إنجازات القطاع الرامية إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وخلال هذا العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أبرزت السيدة كريكو أهم المحاور التي تضمنها برنامج عمل القطاع تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعزيز الآليات الاجتماعية للتكفل بالفئات الهشة.

وأكدت الوزيرة أن "مجهودات القطاع انصبت على مجال التربية والتعليم المتخصص لفائدة هذه الفئة, والتي تتم على مستوى 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص و 17 ملحقة موزعة عبر التراب الوطني تتكفل بما يفوق 34 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة موزعين عبر مراكز نفسية وبيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا ومدارس للأطفال المعاقين سمعيا وأخرى للأطفال المعاقين بصريا ومراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا".

ولفتت السيدة كريكو بالمناسبة إلى أن القطاع "انتهج منذ سنة 2022 مقاربة جديدة تعتمد على تعزيز الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة عبر تخصيص 1500 مشروع مصغر لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر", مؤكدة أن القطاع "يعمل على تعميم هذه المقاربة بالتنسيق مع قطاع المؤسسات المصغرة".

وفي مجال حماية المرأة, تطرقت الوزيرة إلى "تكفل قطاعها بالفتيات اللائي يواجهن صعوبات اجتماعية من خلال تأطير فضاءات الإصغاء والتوجيه والمرافقة النفسية لفائدتها وإعادة إدماجهن اجتماعيا ومهنيا", والتي توجت بإطلاق "دليل الإدماج الاجتماعي للمرأة" في طبعتين وكذا "دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة" سنة 2022.

كما تطرقت الوزيرة, من جهة أخرى، إلى "برنامج الأسواق التضامنية الموجهة للمرأة خلال شهر رمضان الفضيل وكذا آليات التكفل بالمسنين وحماية الطفولة وترقية مكانتها، وصولا إلى رقمنه القطاع لتحسيس العائلة بخطورة الاستعمال المفرط للإنترنت ومخاطر الإدمان على المخدرات".

آخر تعديل على الخميس, 15 فيفري 2024 17:00
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المجلس الشعبي الوطني: كريكو تقدم عرضا حول قطاع التضامن الوطني أمام اللجنة المختصة
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 15:29     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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