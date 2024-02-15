حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين خلال الأسبوع الأخير

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب الأول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل /وأج, أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور من طرف مستعملي الطريق, حيث تسبب السواق في 110 حادث منها 19 بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات, 15 بسبب تغافل السواق, و 12 بسبب السير على اليسار, فيما تسبب المارة في 12 حادثا.

كما عرف عدد حوادث المرور -- يضيف نفس المسؤول--"انخفاضا" مقارنة بالأسبوع الماضي ب 3 حوادث, وكذا في حالات الوفاة ب 22 , وفي عدد الجرحى ب 15, مشيرا الى ولاية البليدة سجلت "أكبر عدد من الحوادث ب 7 حوادث, متبوعة بولايات البويرة والشلف وسكيكدة ب 6 حوادث".

وفي السياق ذاته, تم "تسجيل حادث (1) مرور مميت بولاية الأغواط على الساعة الرابعة ونصف صباحا, على مستوى الطريق الولائي 135, في شطره الرابط بين حاسي الرمل وبليل, خلف وفاة 4 أشخاص وجرح 4 آخرين".