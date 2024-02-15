Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين خلال الأسبوع الأخير

  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 15:13     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين خلال الأسبوع الأخير

الجزائر - سجلت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها خلال الاسبوع الاخير, وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 116  حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الأخير.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب الأول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل /وأج, أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور من طرف مستعملي الطريق, حيث تسبب السواق في 110 حادث منها 19 بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات, 15 بسبب تغافل السواق, و 12 بسبب السير على اليسار, فيما تسبب المارة في 12 حادثا.

كما عرف عدد حوادث المرور -- يضيف نفس المسؤول--"انخفاضا" مقارنة بالأسبوع الماضي ب 3 حوادث, وكذا في  حالات الوفاة ب 22 ,  وفي عدد الجرحى ب 15, مشيرا الى ولاية البليدة سجلت "أكبر عدد من الحوادث ب 7 حوادث, متبوعة  بولايات البويرة والشلف وسكيكدة ب 6 حوادث".

وفي السياق ذاته, تم "تسجيل حادث (1) مرور مميت بولاية الأغواط على الساعة الرابعة ونصف صباحا, على مستوى الطريق الولائي 135, في شطره الرابط بين حاسي الرمل وبليل, خلف وفاة 4 أشخاص وجرح 4 آخرين".

وبالمناسبة, دعا الرقيب الأول عمراني,  الى "ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة, سيما تخفيض السرعة, ومسافة الأمان ومراعاة الأولوية وإشارات المرور".

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين خلال الأسبوع الأخير
  أدرج يـوم : الخميس, 15 فيفري 2024 15:13     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.15

ترقب سقوط أمطار رعدية على عدة ولايات إبتداء من ظهيرة يوم غد الجمعة

24.02.15

اليوم الدولي للرياضات العسكرية: مشاركة واسعة في الإنطلاق الرسمي بالأكاديمية العسكرية…

24.02.15

برلمانيون بريطانيون يحثون حكومة بلادهم على دعم تقرير المصير في الصحراء الغربية

24.02.15

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على حفل تخرج المشاركين في الورشة الوطنية لكتابة سيناريوهات…

24.02.15

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 375 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

24.02.15

البليدة: مشاركة 70 متعاملا اقتصاديا في معرض متيجة الجهوي للإنتاج والتصدير ابتداء من…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.12

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية

24.02.12

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني

24.02.12

مجلس الأمة يشارك ببغداد في أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

24.02.12

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.02.12

مقرمان في زيارة لتركيا لترؤس الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-التركية

24.02.12

وفاة الرئيس الشيلي السابق: قوجيل يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة الشيلي