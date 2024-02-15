الجزائر- تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة تسليم بطاقة "الشفاء" لمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا, والتي تسمح لهم بالاستفادة من 1700 دواء في اطار التغطية الاجتماعية, وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وخلال اشرافه, رفقة وزير الصحة, عبد الحق سايحي, ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته, البروفسور عدة بونجار, على مراسم تسليم هذه البطاقة, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, أن هذه العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا.

وأوضح أن هذه البطاقة تسمح للأشخاص المصابين بأمراض السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا, الاستفادة من 1700 دواء في إطار التغطية الاجتماعية, مشيرا الى أنه تم اليوم تسليم البطاقة لدفعة أولى من المرضى على مستوى الجزائر العاصمة, على أن تشمل العملية باقي المرضى المعنيين عبر مختلف ولايات الوطن.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد ألزم, لدى تنصيبه اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته, وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.