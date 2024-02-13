قسنطينة: 6 ر4 مليار دج لتهيئة و توسعة محطة تصفية المياه المستعملة بحامة بوزيان -

طبي يقوم بزيارة إلى جمهورية تركيا إبتداء من يوم غد -

القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: برنامج ثري لحدث طاقوي عالمي -

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة يستقبل نظيره التركي -

بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يحل بأديس أبابا للمشاركة في إجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي -

إنطلاق أشغال الدورة ال33 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي ببغداد بمشاركة البرلمان الجزائري -

جماعات محلية: تواصل حملات النظافة عبر ولايات الوطن للقضاء على النقاط السوداء -

رئيس الجمهورية: إنشاء مناطق حرة بين الجزائر و 5 دول إفريقية هذه السنة -

المجلس الإسلامي الأعلى: غلام الله يجري لقاء مع المفتي العام للبوسنة والهرسك -

المسرح الوطني الجزائري يستحضر المناقب الفنية والإنسانية للراحل عز الدين مجوبي -

أوابك: الأمين العام يثمن جهود الجزائر لاحتضان قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز -

لقاء وطني بالجزائر العاصمة حول آليات الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية -

وزير الاتصال يعلن عن آليات جديدة لتطوير البث الاذاعي -

المجلس الشعبي الوطني: السيد فيصل بن طالب يعرض برنامج قطاعه أمام اللجنة المختصة -

بلمهدي يشرف على ندوة وطنية خاصة بتحضيرات شهر رمضان الكريم -

مشاريع التنمية الاجتماعية تتصدر أولويات رئيس الجمهورية خدمة لمتطلبات المواطنين -

وزير الفلاحة يمثل الجزائر في مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن حول التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي -

كأس الجزائر 2023-2024 : تعيين ملاعب لقاءات الدور السادس عشر -

العاب القوى (الملتقى الثاني): مشاركة قياسية في موعد مضمار الساتو بالمركب الاولمبي محمد بوضياف -