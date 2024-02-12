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وضع حد لشبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بالعاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 17:50     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في ثلاث عمليات متفرقة، من وضع حد لشبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بكل من عين طاية، زرالدة وعين البنيان، حيث تم توقيف 31 شخصا، حسب ما أفاد به يوم الإثنين بيان لذات المصالح.

و أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر, تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في ثلاث عمليات متفرقة, من وضع حد لشبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بعين طاية, زرالدة وعين البنيان".

و أضاف أن هذه العمليات "جاءت بعد ترصد و متابعة لهؤلاء الأشخاص وضبطهم في حالة تلبس بصدد الهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية, وهذا بالجهتين الشرقية والغربية بإقليم الولاية".

و تابع ذات المصدر أن العمليات مكنت من "توقيف أفراد ومنظمي هذه الرحلات بعد الترصد لهم من طرف الفرق المعنية, أين كانوا يحضرون لعبور البحر إلى أوروبا باستغلالهم الأجواء المناسبة, حيث تم توقيف 31 شخصا من بينهم 11 منظم, مع حجز (3) قوارب نزهة, ثلاث محركات, 18 برميل بنزين, 13 قارورة زيت محرك, إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة".

و خلص البيان إلى أنه "سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال إجراءات التحقيق".

آخر تعديل على الإثنين, 12 فيفري 2024 18:15
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وضع حد لشبكات مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر بالعاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 17:50     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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