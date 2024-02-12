غرق سفينة أشغال بحرية بفوكة (تيبازة): مشروع تحلية مياه البحر فوكة 2 يسير بصفة عادية

تيبازة - أكدت الشركة الجزائرية للطاقة صاحبة مشروع محطة تحلية مياه البحر فوكة2 (تيبازة) يوم الإثنين أن الأشغال جارية بصفة عادية و لم تتأثر بحادث غرق سفينة بحرية متخصصة في الأشغال البحرية، وقع أمس الأحد بعرض شاطئ فوكة.

و خلص لقاء جمع أمس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، مع مستشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و الفريق المشرف على المشروع، إلى التأكيد على استمرار السير العادي للأشغال و "عدم تأثير الحادث تماما" على سير الأشغال لتسليم المشروع في آفاق ديسمبر 2024، حسبما جاء في بيان للشركة.

و أوضح المصدر أن الوفد اطلع على سير الأشغال لاسيما البحرية منها لمحطة فوكة 2 التي تندرج في إطار المشاريع الإستراتيجية والحيوية للدولة من أجل ضمان الأمن المائي, والتي تقدر طاقة إنتاجها النظرية 300 الف متر مكعب يوميا.

و جدد البيان التأكيد على أن المشروع الذي أوكل لشركة كوسيدار قنوات يعمل 7/7 أيام وفق نظام ثلاثة فرق تتداول على مدار الساعة, ويوظف بمختلف ورشاته 1193 عاملا، مبرزا أن الأشغال تجري على قدم و ساق لتسليمه في آجاله المحددة, علما أن رئيس الجمهورية قد أشرف يوم 5 يوليو الماضي على وضع حجر أساسه و إنطلاق أشغاله.

للتذكير, فان الشركة الجزائرية للطاقة قد أعلنت أمس الأحد في بيان أن خللا تقنيا بأحد قوائم سفينة بحرية متخصصة في الأشغال البحرية تسبب في فقدان توازنها ثم غرقها دون تسجيل خسائر بشرية تذكر، حيث تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة العامل على متنها.

كما أشار البيان إلى انه سيتم انتشال السفينة، وفقا لتعهدات الشركة المناولة, صاحبة الباخرة، وأكدت أنها ستقوم بإصلاح الأعطاب التي أصابت الباخرة خلال الأيام القليلة القادمة".