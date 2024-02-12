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نقل بحري: تخفيض ب 50 % لصالح الجالية الوطنية بالخارج خلال شهر رمضان

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 15:40     الفئـة : مجتمـــع
نقل بحري: تخفيض ب 50 % لصالح الجالية الوطنية بالخارج خلال شهر رمضان

الجزائر - أعلن المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عبد الحكيم بوزاهر اليوم الاثنين بالجزائر عن تخفيض بنسبة 50% في سعر التذاكر لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة شهر رمضان الكريم المرتقب شهر مارس القادم.

و قد أكد السيد بوزاهر أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة استماع ترأسها رابح بوثلجة رئيس اللجنة المختصة أن هذه التخفيضات تمتد طيلة الشهر الفضيل و العشر أيام التي تلي عيد الأضحى.

و قد أوضح السيد بوزاهر ان هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يهدف إلى تمكين أفراد الجالية الوطنية بالخارج من قضاء شهر رمضان والعيد مع عائلاتهم وأقاربهم.

و بخصوص آفاق الشركة, أشار السيد بوزاهر إلى أن الشركة تعتزم خلال سنة 2024 ضمان 348 رحلة و نقل 511 ألف مسافر و143 ألف سيارة.

في هذا السياق, ذكر نفس المسؤول بأنه إضافة إلى أسطول الشركة, تم منذ مطلع شهر فبراير الجاري استغلال سفينة مستأجرة بسعة تتجاوز 1600 مسافر و أكثر من 450 مركبة.

من جهة أخرى, تطرق المتحدث إلى إنشاء وكالتين نموذجيتين قريبا لبيع التذاكر, واحدة بوهران  و الأخرى في الجزائر العاصمة.

آخر تعديل على الإثنين, 12 فيفري 2024 16:42
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نقل بحري: تخفيض ب 50 % لصالح الجالية الوطنية بالخارج خلال شهر رمضان
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 فيفري 2024 15:40     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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