نقل بحري: تخفيض ب 50 % لصالح الجالية الوطنية بالخارج خلال شهر رمضان

و قد أكد السيد بوزاهر أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة استماع ترأسها رابح بوثلجة رئيس اللجنة المختصة أن هذه التخفيضات تمتد طيلة الشهر الفضيل و العشر أيام التي تلي عيد الأضحى.
و قد أوضح السيد بوزاهر ان هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يهدف إلى تمكين أفراد الجالية الوطنية بالخارج من قضاء شهر رمضان والعيد مع عائلاتهم وأقاربهم.
و بخصوص آفاق الشركة, أشار السيد بوزاهر إلى أن الشركة تعتزم خلال سنة 2024 ضمان 348 رحلة و نقل 511 ألف مسافر و143 ألف سيارة.
في هذا السياق, ذكر نفس المسؤول بأنه إضافة إلى أسطول الشركة, تم منذ مطلع شهر فبراير الجاري استغلال سفينة مستأجرة بسعة تتجاوز 1600 مسافر و أكثر من 450 مركبة.