غرق سفينة أشغال بحرية بفوكة (تيبازة) بسبب خلل على مستوى أحد قوائمها

تيبازة - غرقت سفينة تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بولاية تيبازة، يوم الأحد، بسبب خلل في أحد القوائم، دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما أعلنت عنه الشركة الجزائرية للطاقة، التي أكدت أنه سيتم إنتشال السفينة وتصليح إعطابها خلال "الأيام القليلة القادمة".

و جاء في بيان للشركة الجزائرية للطاقة, صاحبة مشروع إنجاز هذه المحطة, أن "خللا تقنيا على مستوى أحد قوائم السفينة المتخصصة في الأشغال البحرية, تسبب صباح اليوم في فقدان توازنها ما أدى إلى غرقها بعرض ساحل فوكة, أين كانت في مهمة لصالح مشروع إنجاز هذه المحطة".

و أكد المصدر أن الحادث "لم يؤثر على سير أشغال انجاز محطة فوكة 2 لتحلية مياه البحر بصفته مشروعا حيويا وهاما".

و أضاف أن الشركة المناولة, صاحبة الباخرة, "تعهدت وأكدت أنها ستقوم بإصلاح الأعطاب التي أصابت الباخرة خلال الأيام القليلة القادمة".

بدورها, أفادت مصالح الولاية, أن والي الولاية, أبو بكر الصديق بوستة, قد انتقل إلى مكان الحادث حيث اطلع على مجهودات إخراج السفينة من البحر وتنسيق الاتصال مع المؤسسة الجزائرية للموانئ التي قامت بدورها بإرسال قاطرة بحرية بهدف تحويلها لمقر مؤسسة بناء وإصلاح السفن "ايكوراب" ببوهارون.