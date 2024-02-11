Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غرق سفينة أشغال بحرية بفوكة (تيبازة) بسبب خلل على مستوى أحد قوائمها

  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 18:13     الفئـة : مجتمـــع

تيبازة - غرقت سفينة تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر "فوكة 2" بولاية تيبازة، يوم الأحد، بسبب خلل في أحد القوائم، دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما أعلنت عنه الشركة الجزائرية للطاقة، التي أكدت أنه سيتم إنتشال السفينة وتصليح إعطابها خلال "الأيام القليلة القادمة".

و جاء في بيان للشركة الجزائرية للطاقة, صاحبة مشروع إنجاز هذه المحطة, أن "خللا تقنيا على مستوى أحد قوائم السفينة المتخصصة في الأشغال البحرية, تسبب صباح اليوم في فقدان توازنها ما أدى إلى غرقها بعرض ساحل فوكة, أين كانت في مهمة لصالح مشروع إنجاز هذه المحطة".

و أكد المصدر أن الحادث "لم يؤثر على سير أشغال انجاز محطة فوكة 2 لتحلية مياه البحر بصفته مشروعا حيويا وهاما".

و أضاف أن الشركة المناولة, صاحبة الباخرة, "تعهدت وأكدت أنها ستقوم بإصلاح الأعطاب التي أصابت الباخرة خلال الأيام القليلة القادمة".

بدورها, أفادت مصالح الولاية, أن والي الولاية, أبو بكر الصديق بوستة, قد انتقل إلى مكان الحادث حيث اطلع على مجهودات إخراج السفينة من البحر وتنسيق الاتصال مع المؤسسة الجزائرية للموانئ التي قامت بدورها بإرسال قاطرة بحرية بهدف تحويلها لمقر مؤسسة بناء وإصلاح السفن "ايكوراب" ببوهارون.

آخر تعديل على الأحد, 11 فيفري 2024 19:49
كلـمات مفتـاحيــة :
غرق سفينة أشغال بحرية بفوكة (تيبازة) بسبب خلل على مستوى أحد قوائمها
  أدرج يـوم : الأحد, 11 فيفري 2024 18:13     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.11

اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها الـ50…

24.02.11

العدوان على غزة : الخارجية اللبنانية تدين مخططات الكيان الصهيوني لاقتحام مدينة رفح

24.02.11

فايد يتحادث مع ممثل البنك العالمي حول التحديات الاجتماعية و الاقتصادية للجزائر و المنطقة

24.02.11

الدنمارك تعبر عن قلقها بشأن هجوم صهيوني محتمل على رفح

24.02.11

الذكرى ال64 للتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية :انطلاق قافلة مساعدات إنسانية لفائدة…

24.02.11

مستشفى بني مسوس الجامعي: ابواب مفتوحة للتحسيس حول مرض السكري و الصوم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.08

أهمية الأعمال التوثيقية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين الشعبين الجزائري والتونسي

24.02.08

الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية

24.02.08

رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

24.02.08

نائب المستشار الألماني يعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل التعاون الطاقوي بين الجزائر وألمانيا

24.02.08

رئيس مجلس الأمة يعزي في استشهاد طاقم مروحية عسكرية في حادث سقوط بالمنيعة

24.02.08

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط