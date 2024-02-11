إطلاق مشروع "فرص" لمرافقة الشباب حاملي المشاريع بولايات الجنوب

ورقلة - أطلق يوم الأحد من ولاية ورقلة مشروع "فرص" لمرافقة الشباب حاملي المشاريع بولايات الجنوب خلال حفل أشرف عليه رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم.

و بالمناسبة أوضح السيد بن براهم أن هذا المشروع "الرائد" موجه للراغبين في ولوج عالم المقاولاتية الإجتماعية من الشباب حاملي المشاريع الذين شاركوا في مخيمات دعم المقاولاتية و حاملي المشاريع قيد النشاط الذين هم بحاجة إلى الإستشارة و كذا الشباب ذوي الإحتياجات الخاصة وأيضا المرأة الماكثة في البيت عبر 19 ولاية بجنوب البلاد.

و يأتي إطلاق مشروع ''فرص" بعد نجاح الدورات التكوينية التي نظمتها جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائرية في مجال المقاولاتية الإجتماعية بولايات جنوب البلاد لفائدة أزيد من 1200 مشارك قدموا 56 مشروعا في مجالات البيئة و الزراعة و الصناعة التقليدية و الحرف و السياحة و الصناعة، حسب ما ذكر السيد بن براهم وهو رئيس ذات الجمعية.

و يهدف المشروع إلى تعزيز روح المقاولاتية و تحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل الآليات لدى النساء و الشباب وذلك عن طريق تنظيم ملتقيات تفاعلية ودورات تكوينية تربط حاملي المشاريع بفرق عمل محلية متكونة من خبراء وأخصائيين في مجالات عديدة.

و في سياق متصل أشاد السيد بن براهم بإبداعات الشباب في مجالات عديدة سيما في مجال اقتصاد المعرفة و استغلال الإمكانيات والفرص المحلية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع ذات طابع اقتصادي و ذات قيمة اجتماعية وهذا -حسبه- ما يحتاج المزيد من التشجيع و المرافقة للمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة و خلق الثروة.

و بالمناسبة تم عرض المشاريع الناجحة في مشروع دعم المقاولاتية الإجتماعية والتي سيتم تمويلها ودعمها من بنك السلام وفقا لإتفاقية إطار المبرمة بين جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الإنسان الجزائرية وذات البنك لتمويل عشر مشاريع للشباب في عدة مجالات على غرار التكنولوجيات الحديثة و البيولوجيا و الطاقة الشمسية و الفلاحة و الصناعة.

و أكد السيد بن براهم أنه سيتم الإستمرار في عملية البحث عن شركاء آخرين لتمويل المشاريع المتبقية و إعطاء فرص لكي تكون مشاريع حقيقية و اقتصادية و اجتماعية تساهم في دفع عجلة التنمية للبلاد.

و شهد هذا الحفل الذي نظم بقاعة المحاضرات بفندق ليناتال بحضور السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني و طلبة جامعيين عرض فيديو حول مشروع المقاولاتية الإجتماعية وإلقاء مداخلات لأساتذة جامعيين و ممثلي جمعيات محلية تمحورت حول "دور المرافقة والتمويل المصرفي في تعزيز نجاح المشاريع "و الأثر الإجتماعي لمبادرات الجمعيات و مشاريع الشباب" و" تمكين المرأة ودورها الرئيسي في التنمية المجتمعية و " دور الجامعة و الحاضنة التكنولوجية في مرافقة أصحاب المشاريع".