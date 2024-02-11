شهر رمضان المعظم: كريكو تؤكد بأنه تم ضبط كل التحضيرات الخاصة بنشاطات القطاع

الجزائر - أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تم ضبط كل التحضيرات الخاصة بنشاطات القطاع تحسبا لشهر رمضان القادم.

و لدى اشرافها على لقاء خصص لعرض برنامج قطاع التضامن الوطني لشهر رمضان 2024, أوضحت السيدة كريكو أنه تم ضبط كل التحضيرات للمساهمة في العملية التضامنية, من خلال "برمجة عدة نشاطات واتخاذ تدابير موجهة لفائدة الفئات المتكفل بها", على غرار العائلات المعوزة, ذوي الاحتياجات الخاصة, الأشخاص المسنين وكذا المرأة الماكثة في البيت. و في هذا السياق, أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يعمل في إطار "التنسيق والتضامن الحكومي" مع عدة قطاعات وكذا مع فعاليات المجتمع المدني.

كما أبرزت أن نشاط الوزارة خلال شهر رمضان, يتمثل, في المساهمة في المنحة المالية الموجهة لفائدة العائلات المعوزة و كذا المشاركة في تحديد هذه الفئات بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

و أضافت السيدة كريكو أن نشاط قطاع التضامن الوطني خلال الشهر الكريم, يتمثل أيضا في "مرافقة المرأة والأسرة المنتجة لعرض منتجاتها في الأسواق الجوارية والتضامنية", مشيرة الى برمجة "العديد من الحملات التحسيسية التي تنظمها مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات وتنشطها الخلايا الجوارية للتضامن من أجل التعريف بهذه المنتجات قصد مساعدة المرأة المنتجة الماكثة في البيت على الانخراط في الانتاج الوطني". و أشارت أيضا إلى أن الوزارة تنظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال الشهر الفضيل, المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وترتيله المخصصة لفائدة الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمتكفل بهم على مستوى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع عبر مختلف الولايات.

للإشارة فقد شهد اللقاء تقديم مداخلات لممثلي بعض القطاعات والمجتمع المدني حول نشاطاتهم في اطار العملية التضامنية لشهر رمضان.