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المصابون بالأمراض السرطانية غير المؤمن عليهم مدعوون لإيداع ملفاتهم للحصول على بطاقة الشفاء

  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 18:03     الفئـة : مجتمـــع
المصابون بالأمراض السرطانية غير المؤمن عليهم مدعوون لإيداع ملفاتهم للحصول على بطاقة الشفاء

الجزائر - دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، اليوم السبت، الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية، إلى التوجه لأقرب هيكل تابع للصندوق، من أجل إيداع ملفاتهم للحصول على بطاقة الشفاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا، يدعو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية، غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية، التوجه لأقرب هيكل دفع تابع للصندوق بولاية إقامتهم"، وذلك للحصول على بطاقة الشفاء التي "تسمح لهم بالاستفادة من الدواء الموصوف لهم في إطار نظام الدفع من قبل الغير لدى الصيادلة المتعاقدين".

وأضاف الصندوق أنه ينبغي على المعنيين أن يكونوا مرفوقين ب"شهادة طبية محررة من قبل طبيب مختص تثبت الإصابة بمرض سرطاني ونسخة من بطاقة الهوية وصورة شمسية".

يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد ألزم، لدى تنصيبه اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

وبهدف التخفيف عن أسر المرضى، أمر رئيس الجمهورية أيضا بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية  كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية.

كما وجه بتكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكر عن السرطان في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية، بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية، مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة السرطان، كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية.

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المصابون بالأمراض السرطانية غير المؤمن عليهم مدعوون لإيداع ملفاتهم للحصول على بطاقة الشفاء
  أدرج يـوم : السبت, 10 فيفري 2024 18:03     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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