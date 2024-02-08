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التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون: ارتفاع عدد الوفيات إلى 80 حالة منذ مطلع أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 18:19     الفئـة : مجتمـــع
التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون: ارتفاع عدد الوفيات إلى 80 حالة منذ مطلع أكتوبر الماضي

الجزائر - لقيت طفلة مصرعها تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمعسكر بحر الأسبوع الجاري، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 80 وفاة على المستوى الوطني منذ مطلع أكتوبر الماضي، حسب ما علم، اليوم الخميس، لدى مصالح الحماية المدنية.

وفي هذا الإطار، أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، يوسف عبدات، في تصريح لـ/وأج، أنه تم في الفترة ما بين الفاتح و7 فبراير الجاري، تسجيل وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بغاز أحادي أكسيد الكربون، مع إصابة 70 آخرين بحالات اختناق، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ الفاتح أكتوبر المنصرم إلى 80 حالة على المستوى الوطني.

وفي هذا السياق، تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من "القاتل الصامت" والتوعية بضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بهذا النوع من الحوادث.

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التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون: ارتفاع عدد الوفيات إلى 80 حالة منذ مطلع أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 18:19     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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