مخطط عمل لتعزيز التنسيق بين وزارة التضامن والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة كريكو أن هذا اللقاء يهدف الى "وضع مخطط عمل" بين الوزارة والمجلس قصد تعزيز التنسيق بين الطرفين، ومن أجل مرافقة برامج قطاع التضامن الوطني الذي يسهرعلى التكفل بعدة فئات، على غرار المرأة، الطفولة، ذوي الاحتياجات الخاصة، وفئة الأشخاص المسنين.
وفي ذات السياق أكدت الوزيرة أن القطاع "يعمل في اطار التضامن الحكومي ويسهر على مرافقة كل الاستراتيجيات الرامية الى تعزيز التكفل" بمختلف الفئات.
من جهتها، أكدت السيدة خرفي أن مخطط العمل المشترك بين المجلس و وزارة التضامن الوطني سيتناول عدة نقاط ستكون محل تشاور بين الإطارات من الجانبين، مثمنة الجهود الحثيثة للوزارة في مجال التكفل بعدة فئات.
وللإشارة فقد تم خلال هذا اللقاء عرض برنامج قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال إبراز الإجراءات المتخذة في مجال التكفل وآليات المرافقة لفائدة عدة فئات من المجتمع.