حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وإصابة 392 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة انخفاضا قدر بـ (-39) بالنسبة للحوادث، و انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-67) جريح، حسب المصدر ذاته.
كما تشير معطيات المصالح المختصة للأمن الوطني إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة.
وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر (1548) وخط النجدة (17) لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.