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حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وإصابة 392 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:52     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 392 آخرون بجروح في 327 حادث مرور تم تسجيلها بالمناطق الحضرية بين 30 يناير و5 فبراير الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الخميس المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة  انخفاضا قدر بـ (-39) بالنسبة للحوادث، و انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-67) جريح، حسب المصدر ذاته.

كما تشير معطيات المصالح المختصة للأمن الوطني إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري  بنسبة تفوق 96 بالمائة.

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين، الرقم الأخضر (1548) وخط النجدة (17) لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

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حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وإصابة 392 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:52     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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