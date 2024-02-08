حوادث الطرقات: وفاة 53 شخصا وإصابة 176 آخرين خلال الأسبوع الأخير

وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب الأول عبد الحميد عمراني، في تصريح ل /وأج، أن العامل البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور من طرف مستعملي الطريق، حيث تسبب السواق في 98 حادثا منها 12 حادثا بسبب تغافل السواق، 13 حادثا بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، و14 حادثا آخر بسبب السير على اليسار. فيما تسبب المارة في 21 حادثا.
وعرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي بواقع 7 حوادث، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى ب 26 جريحا، في حين تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى ب 11 قتيلا.
وأضاف أن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر عدد من الحوادث ب 8 حوادث، متبوعة بولايات المسيلة والجلفة وعين الدفلى ب 6 حوادث.
وبالمناسبة، دعا الرقيب الأول عمراني، لضرورة احترام قواعد السياقة السليمة، ومسافة الأمان ومراعاة الأولوية وإشارات المرور.