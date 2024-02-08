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حوادث الطرقات: وفاة 53 شخصا وإصابة 176 آخرين خلال الأسبوع الأخير

  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:11     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 53 شخصا وإصابة 176 آخرين خلال الأسبوع الأخير

الجزائر - أحصت مصالح الدر ك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها، وفاة 53 شخصا وإصابة 176 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 119 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الأخير.

وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب الأول عبد الحميد عمراني، في تصريح ل /وأج، أن العامل البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور من طرف مستعملي الطريق، حيث تسبب السواق في 98 حادثا منها 12 حادثا بسبب تغافل السواق، 13 حادثا بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، و14 حادثا آخر بسبب السير على اليسار. فيما تسبب المارة في 21 حادثا.

وعرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- انخفاضا مقارنة بالأسبوع الماضي بواقع 7 حوادث، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى ب  26 جريحا، في حين تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى ب 11 قتيلا.

وأضاف أن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر عدد من الحوادث ب 8 حوادث، متبوعة بولايات المسيلة والجلفة وعين الدفلى ب 6 حوادث.

وبالمناسبة، دعا الرقيب الأول عمراني، لضرورة احترام قواعد السياقة السليمة، ومسافة الأمان ومراعاة الأولوية وإشارات المرور.

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حوادث الطرقات: وفاة 53 شخصا وإصابة 176 آخرين خلال الأسبوع الأخير
  أدرج يـوم : الخميس, 08 فيفري 2024 15:11     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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