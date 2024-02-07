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اختتام فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 19:30     الفئـة : مجتمـــع
اختتام فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده 

الجزائر - أختتمت، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي،على اختتام فعاليات المسابقة التي عاد فيها التتويج والجائزة الاولى للقارئ أحمد العالم من ليبيا متبوعا بالقارئ يوسف عبد الرحمان من الجزائر، فيما عادت المرتبة الثالثة للقارئ أحمد البشير من جمهورية بنغلاديش.

كما تم بالمناسبة، تكريم أعضاء لجنة التحكيم من بينهم الحكم الدولي الدكتور تقي الدين التميمي من فلسطين، الذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم الأدب والعلوم التربوية بجامعة فلسطين التقنية و كذا الشيخ إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية، الذي يشغل منصب مفتي ولاية بنزا وعضو مجلس الشورى للمفتيين بروسيا.

وجرى حفل الختام بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تخص حفظة كتاب الله تعالى ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة، كما لا يسمح للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة بالمشاركة في هذه الفعالية التنافسية.

ويذكر أن أزيد من 40 دولة من العالم العربي والاسلامي شاركت في المرحلة التصفوية لهذه الطبعة قبل أن يتأهل 20 متنافسا ومتنافسة إلى المرحلة النهائية، من ضمنهم القارئ يوسف عبد الرحمان ممثلا للجزائر.

آخر تعديل على الأربعاء, 07 فيفري 2024 20:41
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اختتام فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 فيفري 2024 19:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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