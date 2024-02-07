المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم: رئيس الجمهورية يوافق على رفع القيمة المالية للجوائز بدءا من الطبعة المقبلة

وفي كلمة له بمناسبة الحفل الاختتامي لفعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، والتي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكد السيد بلمهدي ان رئيس الجمهورية، وافق على رفع القيمة المالية المخصصة للفائزين بهذه المسابقة ابتداء من الطبعة المقبلة.
وثمن الوزير قرار الموافقة على النظام التعويضي للإمام المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالقول انه "القرار الذي اثلج القلوب و يستحق التثمين والعرفان" مبرزا أن كل "هذه الاشارات والدلالات تؤكد رعاية الدولة الجزائرية لأهل القرآن وخاصته وهو ما يتجلى في رعاية رئيس الجمهورية لهذه المسابقة".
وذكر بالمناسبة ان هذه الفعالية الروحية التي تأتي تزامنا مع احياء ذكرى ليلة الاسراء و المعراج المباركة تشكل فرصة لتجديد عهد الوفاء مع القضية الفلسطينية التي حظيت وتحظى بالدعم الدائم للجزائر.
وأضاف في السياق ان تكريم الحافظين لكتاب الله اليوم هو تكريم لذكرى شهداء الجزائر الذين مكنت تضحياتهم من جعل الجزائر روضة من رياض القرآن الكريم.
يذكر ان حفل اختتام الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني ومسؤولي عدد من الهيئات الوطنية وعدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.