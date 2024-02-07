مجتمع مدني: إطلاق منصة (كفاءات +) لتدريب وتطوير قدرات الجمعيات

الجزائر- تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية لتدريب وتطوير قدرات أعضاء وفعاليات المجتمع المدني تحت تسمية (كفاءات +)، من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وجرت مراسم إطلاق المنصة https://elearning.marsad.dz/، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي مختلف الهيئات.

وبهذه بالمناسبة، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد نورالدين بن براهم، أن هذه الخطوة تأتي "انسجاما مع تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن تسريع وتيرة التحول الرقمي تحقيقا للشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات إلى جانب تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح السيد بن براهم أن الجمعيات تعرف "احتياجا كبيرا" في مجال التدريب وبناء القدرات، في ظل المفاهيم والآليات الجديدة التي تطرحها الساحة، مبرزا أن هذه المنصة ستكون "مجالا لتمكين المجتمع المدني من استيعاب هذه المفاهيم بسرعة".

كما دعا أيضا فعاليات المجتمع المدني إلى "الاستثمار الحسن في المنصة الجديدة، من خلال تنفيذ اقتراحات الخبراء إلى جانب المساهمة في تطويرها".

وفي السياق ذاته، كشف السيد بن براهم أن المرصد "سيعمل ضمن برنامجه 2024- 2030، على إطلاق أول مركز للتدريب وبناء قدرات المجتمع المدني، بغية "تمكين العنصر البشري من الآليات التكنولوجية الحديثة، وتقديم الشخصية الجزائرية كفاعل في هذا المجال وذلك في طريق تحقيق المواطنة الرقمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية."