Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 14:38     الفئـة : مجتمـــع
حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال

الجزائر - يشرع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بداية من يوم غد الأربعاء، في جملة من النشاطات التحسيسية التوعوية، حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال، إحياء لليوم العالمي للأنترنت الآمن، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن "القطاع يطلق ابتداء من يوم 7 فبراير حملة وطنية تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، بغية تعريف التلاميذ بالمخاطر المحتملة التي قد تنجر عن استخدام الانترنت، و تزويدهم بنصائح وإرشادات عملية حول التعامل الآمن والسليم مع هذا الفضاء، استئناسا بالتوصيات والتجارب الرائدة في ميدان حماية الأطفال من المخاطر السبريانية".

وتتم هذه الأنشطة --يضيف البيان-- بالتنسيق مع عدة قطاعات على غرار التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومؤسسة اتصالات الجزائر.

وفي السياق ذاته، يشارك إطارات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المستوى المحلي في البرامج الاعلامية التي تنظمها الإذاعات المحلية، بغرض "لفت انتباه عامة المواطنين إلى سلبيات الإبحار غير الآمن في شبكة الانترنت، وإرشادهم إلى تبني السلوكات الوقائية، لاسيما تلك الموصى بها في هذا الشأن".

كما سيتم تدعيم هذه العمليات التحسيسية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة الفايسبوك من خلال عرض سلسلة من المنشورات التحسيسية الموجهة للآباء والمعلمين والمربين تتضمن تحديد مخاطر الانترنت التي قد يتعرض لها الأطفال مع شرح واف لطرق ووسائل الاحتيال الإلكتروني، وباقة من التوصيات والإرشادات الكفيلة بضمان الاستخدام الآمن للانترنت، وفقا للبيان ذاته.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 فيفري 2024 14:38     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.06

الجزائر تشارك في الطبعة 27 لمعرض شرقي المتوسط للسياحة والأسفار بتركيا

24.02.06

المغرب : نظام المخزن يكرس بقوانينه الفقر في البلاد

24.02.06

إطلاق برنامج "المسرح في رحاب الجامعة" لتنشيط الحياة الثقافية للطلبة في الوسط الجامعي

24.02.06

الموقع الالكتروني لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز: نص الكلمة الترحيبية لرئيس الجمهورية

24.02.06

باتنة: زيارة موجهة لوسائل الإعلام الوطنية إلى مركز التدريب لسلاح المدرعات الشهيد مباركية…

24.02.06

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز: تأكيد حرص الجزائر على إحاطة الموعد بكافة شروط النجاح

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المقبلة

24.02.05

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.05

العدوان الصهيوني على غزة: الإعلام الجزائري في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية

24.02.05

حنون: تحصين البلاد وتقوية الجبهة الداخلية أولوية الأولويات في الوقت الراهن

24.02.05

العرباوي في جمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول…