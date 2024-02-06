حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال

وأوضح المصدر ذاته، أن "القطاع يطلق ابتداء من يوم 7 فبراير حملة وطنية تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، بغية تعريف التلاميذ بالمخاطر المحتملة التي قد تنجر عن استخدام الانترنت، و تزويدهم بنصائح وإرشادات عملية حول التعامل الآمن والسليم مع هذا الفضاء، استئناسا بالتوصيات والتجارب الرائدة في ميدان حماية الأطفال من المخاطر السبريانية".
وتتم هذه الأنشطة --يضيف البيان-- بالتنسيق مع عدة قطاعات على غرار التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومؤسسة اتصالات الجزائر.
وفي السياق ذاته، يشارك إطارات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المستوى المحلي في البرامج الاعلامية التي تنظمها الإذاعات المحلية، بغرض "لفت انتباه عامة المواطنين إلى سلبيات الإبحار غير الآمن في شبكة الانترنت، وإرشادهم إلى تبني السلوكات الوقائية، لاسيما تلك الموصى بها في هذا الشأن".
كما سيتم تدعيم هذه العمليات التحسيسية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة الفايسبوك من خلال عرض سلسلة من المنشورات التحسيسية الموجهة للآباء والمعلمين والمربين تتضمن تحديد مخاطر الانترنت التي قد يتعرض لها الأطفال مع شرح واف لطرق ووسائل الاحتيال الإلكتروني، وباقة من التوصيات والإرشادات الكفيلة بضمان الاستخدام الآمن للانترنت، وفقا للبيان ذاته.