حملة تحسيسية حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال

الجزائر - يشرع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بداية من يوم غد الأربعاء، في جملة من النشاطات التحسيسية التوعوية، حول مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال، إحياء لليوم العالمي للأنترنت الآمن، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن "القطاع يطلق ابتداء من يوم 7 فبراير حملة وطنية تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، بغية تعريف التلاميذ بالمخاطر المحتملة التي قد تنجر عن استخدام الانترنت، و تزويدهم بنصائح وإرشادات عملية حول التعامل الآمن والسليم مع هذا الفضاء، استئناسا بالتوصيات والتجارب الرائدة في ميدان حماية الأطفال من المخاطر السبريانية".

وتتم هذه الأنشطة --يضيف البيان-- بالتنسيق مع عدة قطاعات على غرار التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومؤسسة اتصالات الجزائر.

وفي السياق ذاته، يشارك إطارات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المستوى المحلي في البرامج الاعلامية التي تنظمها الإذاعات المحلية، بغرض "لفت انتباه عامة المواطنين إلى سلبيات الإبحار غير الآمن في شبكة الانترنت، وإرشادهم إلى تبني السلوكات الوقائية، لاسيما تلك الموصى بها في هذا الشأن".