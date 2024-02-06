دعوة الشباب إلى تعزيز الثقة في قدراتهم وفي مؤسسات الدولة

قسنطينة - دعا يوم الإثنين رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل الشباب إلى تعزيز الثقة في قدراتهم وفي مؤسسات الدولة وفي نجاعة الممارسة الديمقراطية كأداة للتغيير والإصلاح والتنمية.

و أوضح السيد قوجيل في رسالة قراها نيابة عنه نائب مجلس الأمة أحمد خرشي ضمن مشاركة هذه الهيئة في فعاليات في المنتدى الجهوي حول ''الديمقراطية في الوسط الشباني الموسوم ب "شباب اليوم – صناع قرار الغد" الذي نظم بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بمدينة قسنطينة والذي حضره وزراء كل من الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي فيصل بن طالب و العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ووالي قسنطينة عبد الخالق صيودة و بحضور شباب يمثلون 15 ولاية شرقية بالبلاد بأن ''الشباب مدعوون إلى العمل على إضافة بصمتهم في مسيرة بناء جزائر قوية مزدهرة كما تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وذلك عبر المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية بعيدا عن الأصوات المتآمرة و المحبطة و المشككة''.

و دعا السيد قوجيل الشباب إلى''الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن مكتسبات ثورة نوفمبر الخالدة'' معتبرا أن ''أصدق مؤشر لنجاح مسار التغيير والإصلاح والتنمية والاستقرار يعكسه مدى مشاركة القوى الشبابية في التحول الديمقراطي وقوة إقبالها على تشخيص التحديات واقتراح الحلول وحماسها لخلق موقعها في عالم السياسة بما يناسب خصوصيتها المفعمة بالإبداع والابتكار والتأثير وهذا ما يحققه شباب الجزائر بفضل إرادة سياسية صادقة ومحيط مؤسساتي مشجع ومنظومة تشريعية داعمة''.

و يتأتى ذلك كما قال السيد قوجيل في رسالته ''من خلال تشجيع الشباب في الديمقراطية التشاركية بما يحقق المصلحة الوطنية والعمل على تكريس ثقته في أليات النظام الديمقراطي''.

و يجدر الذكر أن مجلس الأمة ساهم عبر السيدين محمد العربي سليماني وعصام نشمة عضوي مجلس الأمة, في تنشيط ورشات الملتقى الموسوم ب ''الديمقراطية في الوسط الشباني'' بمناقشة محاور متنوعة من بينها ''تحليل دور الفاعلين في صناعة القرار'' و ''تنمية مهارات صناعة القرار لدى الشباب'' بالاضافة الى مشاركتهما في جلسة نقاش حول "جهود الدولة في ترقية المشاركة السياسية لدى فئة الشباب''.