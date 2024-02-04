انطلاق فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

الجزائر - انطلقت مساء اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم، و التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشرف وزير والشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي،على افتتاح فعاليات المسابقة بحضور مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية، السيد محمد حسوني وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي و مسؤولي عدد من الهيئات الوطنية و عدد من ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وستمتد فعاليات المسابقة على مدار أربعة أيام (من 4 إلى 7 فبراير الجاري)، على أن تختتم بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في حفل رسمي، ينظم بمناسبة إحياء ليلة الإسراء والمعراج المباركة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم و تجويده المستحدثة خلال سنة 2004، تخص حفظة كتاب الله تعالى ممن تقل أعمارهم عن 25 سنة، والذين لم يسبق لهم الحصول على إحدى الجوائز الثلاثة الأولى في الدورات السابقة، كما لا يسمح للقراء المعروفين أو القراء المحترفين في التلاوة بالمشاركة في هذه الفعالية التنافسية.

ويذكر أن أزيد من 40 دولة من العالم العربي و الاسلامي شاركت في المرحلة التصفوية لهذه الطبعة و التي جرت ما بين 21 و 23 من شهر يناير المنصرم، قبل أن يتأهل 20 متنافسا و متنافسة إلى المرحلة النهائية، من ضمنهم القارئ يوسف عبد الرحمن ممثلا للجزائر.

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة --التي يرأسها من الجزائر الشيخ حسين واعليلي-- حكمين دوليين و يتعلق الأمر بالدكتور تقي الدين التميمي من فلسطين، الذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم الأدب والعلوم التربوية بجامعة فلسطين التقنية ، و كذا الشيخ إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية، الذي يشغل منصب مفتي ولاية بنزا وعضو مجلس الشورى للمفتيين بروسيا.