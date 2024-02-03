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مشاركة أزيد من 40 دولة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن و تجويده

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 16:03     الفئـة : مجتمـــع
مشاركة أزيد من 40 دولة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن و تجويده

الجزائر- كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, يوسف بلمهدي اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن مشاركة أزيد من 40 دولة في الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده والتي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون.

و خلال إشرافه على فعاليات ندوة بعنوان :"مع القرآن الكريم.. تجربة حياة", بدار الامام , أكد الوزير أن "الطبعة ال19 للمسابقة,عرفت مشاركة أزيد من 40 دولة, و قد اختير ممثلو20 دولة للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستنطلق يوم غد الأحد, على أن يتم تكريم الفائزين في  بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة".

و بهذه المناسبة , نوه  السيد بلمهدي بالجهود التي يبذلها "أهل القرآن وخاصته في الجزائر, خدمة لكتاب الله تعالى", مبرزا أن "انتساب آلاف الطلبة الى مقرأة الجزائر الالكترونية من نحو 90 دولة, دليل على الرعاية التي توليها الدولة إلى منظومة التعليم القرآني".

من جهته, أكد عضو لجنة التحكيم للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده, إسلام بن فوزي داشكين من روسيا الاتحادية, أن حضوره و مشاركته في هذه الطبعة من المسابقة, يعد "بمثابة عرفان  لعلماء الجزائر الذي ساهموا في الحفاظ على موروث التعليم القرآني".

كما أبرز في هذا الصدد  أن رعاية الدولة الجزائرية لمسابقات حفظ القرآن الكريم ,"مكسب حقيقي و ميزة", معربا عن أمله في ''الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها شيوخ الجزائر في التعليم القرآني".

من جانبه ذكر عضو اللجنة الشيخ تقي الدين مصطفى عبد الباسط التميمي من دولة فلسطين بأن "عناية الجزائر بالقرآن الكريم ليست بالجديدة و لا المحدثة, و هو--مثلما قال-- أمر معروف عنها و عن أهلها", مؤكدا أن "المسار الثوري لبلد المليون و نصف مليون شهيد هو نفسه المسار الذي تخوضه فلسطين اليوم في سبيل حرية شعبها".

تجدر الإشارة الى أن ندوة "مع القرآن الكريم.. تجربة حياة", -- التي تندرج في إطار العمل الجواري المرافق للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن و تجويده-- عرفت حضور أعضاء مجالس الإقراء لولايات الجزائر , بومرداس, البليدة, تيبازة والبويرة.

آخر تعديل على السبت, 03 فيفري 2024 16:53
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مشاركة أزيد من 40 دولة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن و تجويده
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 16:03     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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