الدبلوماسية الشبابية محور جلسات وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للشباب

الجزائر- شكل موضوع الدبلوماسية الشبابية محور الجلسات الوطنية, التي نظمها المجلس الاعلى للشباب, اليوم السبت بقصر الثقافة (مفدي زكريا) بالجزائر العاصمة, للتعريف بأهمية مساهمة هذه الفئة في التمثيل الاحسن للجزائر بالمحافل الدولية.

وأوضحت رئيسة لجنة التعاون الخارجي للمجلس, أمال لبيض, أن هذه الجلسات تندرج في اطار تجسيد مخطط عمل الهيئة و تهدف الى التعريف بالدبلوماسية غير الرسمية التي بفضلها يمكن للشباب التعريف, بسياسة الدولة الجزائرية ومرافقة جهودها والدفاع عن مواقفها بالخارج, والترويج لمقومات البلاد سيما الثقافية منها.

و لتجسيد مخطط المجلس في هذا الاطار, سيتم--حسبها-- تنظيم دورات تكوينية حول أهمية الدبلوماسية الشبابية لفائدة لأعضاء المجلس المتواجدين في مختلف اللجان.

وشارك في تنشيط الجلسات, المدير العام بالنيابة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد محمد ناصر بساقلية, الذي ركز في محاضرته على دور الشباب في ايصال صوت بلاده والدفاع عن قضاياه في المحافل الدولية.

ولأداء هذه المهمة, يستوجب على الشباب --حسب ذات المسؤول--,"أن تتوفر فيه جملة من الشروط والمؤهلات" التي تمكنه من تمثيل الجزائر أحسن تمثيل, أهمها الاطلاع الجيد على مواقف بلاده من مختلف القضايا الاقليمية والدولية, بالإضافة الى معرفة تاريخ, اقتصاد وثقافة البلاد التي يمثلها.