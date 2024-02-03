Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدبلوماسية الشبابية محور جلسات وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للشباب

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 14:44     الفئـة : مجتمـــع
الدبلوماسية الشبابية محور جلسات وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للشباب

الجزائر- شكل موضوع الدبلوماسية الشبابية محور الجلسات الوطنية, التي نظمها المجلس الاعلى للشباب, اليوم السبت بقصر الثقافة (مفدي زكريا) بالجزائر العاصمة, للتعريف بأهمية مساهمة هذه الفئة في التمثيل الاحسن للجزائر بالمحافل الدولية.

وأوضحت رئيسة لجنة التعاون الخارجي للمجلس, أمال لبيض, أن هذه الجلسات تندرج في اطار تجسيد مخطط عمل الهيئة و تهدف الى التعريف بالدبلوماسية غير الرسمية التي بفضلها يمكن للشباب التعريف, بسياسة الدولة الجزائرية ومرافقة جهودها والدفاع عن مواقفها بالخارج, والترويج لمقومات البلاد سيما الثقافية منها.

و لتجسيد مخطط المجلس في هذا الاطار, سيتم--حسبها-- تنظيم دورات تكوينية حول أهمية الدبلوماسية الشبابية لفائدة لأعضاء المجلس المتواجدين في مختلف اللجان.

وشارك في تنشيط الجلسات, المدير العام بالنيابة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد محمد ناصر بساقلية, الذي ركز في محاضرته على دور الشباب في ايصال صوت بلاده والدفاع عن قضاياه في المحافل الدولية.

ولأداء هذه المهمة, يستوجب على الشباب --حسب ذات المسؤول--,"أن تتوفر فيه جملة من الشروط والمؤهلات" التي تمكنه من تمثيل الجزائر أحسن تمثيل, أهمها الاطلاع الجيد على مواقف بلاده من مختلف القضايا الاقليمية والدولية, بالإضافة الى معرفة تاريخ, اقتصاد وثقافة البلاد التي يمثلها.

آخر تعديل على السبت, 03 فيفري 2024 15:45
كلـمات مفتـاحيــة :
الدبلوماسية الشبابية محور جلسات وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للشباب
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 14:44     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.03

فلسطين: ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية منذ ال7 أكتوبر الماضي إلى 6500

24.02.03

مشاركة أزيد من 40 دولة في المسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن و تجويده

24.02.03

عطاف يجري مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

24.02.03

فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 27 ألفا و238 شهيدا

24.02.03

تايكواندو- دورة السنغال التأهيلية الى أولمبياد باريس-2024 : المنتخبان الجزائري والليبي…

24.02.03

الاحتلال الصهيوني يجدد قصف قرى وبلدات جنوب لبنان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.02.01

استذكار المسار النضالي للمجاهد عبد الحميد مهري في الذكرى ال12 لرحيله

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي

24.02.01

وزير الداخلية يتحادث مع نظيره الايطالي