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النقل بالمصعد الهوائي: أكثر من 8 مليون راكب استخدموا المصاعد سنة 2023

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 14:56     الفئـة : مجتمـــع
النقل بالمصعد الهوائي: أكثر من 8 مليون راكب استخدموا المصاعد سنة 2023

الجزائر- بلغ عدد مستخدمي خدمات المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية أكثر من 8 مليون راكب في سنة 2023 أي بزيادة بلغت نسبتها 13%, حسبما أعلنته المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس.

و أشارت المؤسسة إلى أنه " تم نقل أكثر من 8 مليون راكب عبر محطات المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية سنة 2023 و هو ما يمثل زيادة بأكثر من 13% مؤكدة أن هذه النسبة أكبر ب 6% مقارنة بسنة 2022 .

و أوضح ذات المصدر أن هذا " الرقم القياسي" موزع أساسا بين المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو بنسبة 44% و مقام الشهيد بالجزائر العاصمة بنسبة 19% و المصعد الهوائي لتلمسان بنسبة 14% و المصعد الهوائي لباب الواد (الجزائر العاصمة) بنسبة 10%.

و أكدت المؤسسة التي تحرص على مواصلة ضمان خدماتها أنها ملتزمة "بنشاط" بتطوير النقل العمومي والسياحي.

كما تؤكد المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية أن عملها يرتكز بشكل خاص "على المناطق التي تشهد كثافة و الصعبة أين تواجه وسائل النقل الأخرى تحديات كبيرة".

آخر تعديل على الخميس, 01 فيفري 2024 15:20
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النقل بالمصعد الهوائي: أكثر من 8 مليون راكب استخدموا المصاعد سنة 2023
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 14:56     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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