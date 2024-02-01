ترامواي: شركة "سيترام" تطلق شعارها وهويتها البصرية الجديدين

الجزائر - أطلقت شركة استغلال الترامواي "سيترام" هوية بصرية جديدة وشعار جديد لزبائنها "حركية متجددة "،بمناسبة مرور 10 سنوات من وجودها، حسبما أفاد به بيان اليوم الخميس للشركة العمومية.

وأوضحت "سيترام" أن هذا التغيير يأتي "نتيجة لحوكمة مؤسساتية وتوجهات استراتيجية جديدة للشركة بعد 10 سنوات من الوجود، والتي تؤكد من خلالها مكانتها الرائدة في قطاع النقل في الجزائر بفضل خبرتها المكتسبة على مر السنوات وبفضل موظفيها المؤهلين والمتفانين في تصميم نجاحها"، حسب البيان.

ويرمز الشعار الجديد الذي اختارته الشركة -حسبها- إلى "حركيتها وتطورها المستمر في تقديم خدمات النقل عبر خطوط الترامواي في الجزائر، والقيمة الحضارية المضافة وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر تعزيز النقل العام وحسين جودة الحياة في المجتمعات".

كما يعكس قدرة "سيترام" على "التأقلم مع تطورات ومتطلبات النقل والمجتمع، كاشفا بذلك عن رؤيتها وطموحاتها المستقبلية، ومبرزا قيمها الجوهرية المتمثلة في السلامة، والابتكار، والمرونة وكذا الالتزام تجاه الزبون وروح التعاون"، تضيف الشركة.