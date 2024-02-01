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حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وجرح 459 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 12:56     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وجرح 459 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - توفي 16 شخصا وجرح 459 آخرون، إثر وقوع 366 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يناير الماضي، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (15) حادثا، وفي المقابل ارتفاعا في عدد الجرحي قدر بـ (18) جريحا، وكذا في عدد الوفيات بـ ( 07) حالات".

وأضاف أن المعطيات ذات الصلة، تشير  إلى أن أسباب هذه الحوادث "تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

وفي هذا الإطار يضيف ذات المصدر، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/ 24 سا".

آخر تعديل على الخميس, 01 فيفري 2024 13:00
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حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وجرح 459 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 12:56     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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حوادث الطرقات: وفاة 16 شخصا وجرح 459 آخرين خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

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