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حديقة التجارب بالحامة: تسجيل رقم قياسي جديد قارب 4ر2 مليون زائر في 2023

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 12:41     الفئـة : مجتمـــع
حديقة التجارب بالحامة: تسجيل رقم قياسي جديد قارب 4ر2 مليون زائر في 2023

الجزائر - أعلنت المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة (الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس في بيان لها، عن تسجيل رقم قياسي جديد فيما يخص عدد زوار الحديقة بلغ 2.398.473 زائر بين الحديقة النباتية والحديقة الحيوانية في 2023.

وأوضحت المؤسسة في حصيلة نشاطاتها لـ 2023 أن عدد الزوار الكبار بلغ 1.751.372 زائر، الأطفال (386.556 زائر) والأفواج (260.545 زائر).

وأضاف ذات المصدر أن هذا الإقبال من الزوار، خاصة في فترة العطل المدرسية، دفع بالمؤسسة إلى تنظيم تظاهرات وعروض ترفيهية، تحت إشراف مديرة المؤسسة، مبرزا أن الغاية منها كانت "التوعية والتحسيس بالدرجة الاولى والترويج والترفيه للأطفال والعائلات".

ومن بين التظاهرات والعروض الترفيهية، ذكرت المؤسسة تنظيم 36 يوم مخصص لورشات الرسم والتلوين، عرفت مشاركة أكثر من 259.760 طفل، 46 يوم من العروض الترفيهية والبهلوانية (عرفت مشاركة 337.020  طفل)، صالون النباتات من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2023 (10.406 زائر)، يوم تحسيسي عن "المقنين الزين" في 20 ديسمبر 2023 (2.351 زائر)، ألعاب ترفيهية واجتماعية من 22 الى 27 ديسمبر 2023 (52.956 زائر)، ألعاب الكترونية من 24 الى 26 ديسمبر 2023 (27.839 زائر)، معرض الحرفيين من 21 ديسمبر الى 13 يناير 2024 (131.557 زائر) وكذا معرض الصناعات التقليدية (10.944 زائر).

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كما أشارت الحصيلة الى ان مركز التربية البيئية والتوثيق التابع للحديقة استقبل 9854 طفل، استفادوا من ورشات ومحاضرات تحسيسية، في حين بلغ عدد المنخرطين المستفيدين من التكوين في ورشات المركز قدر ب 245 منخرط.

أما فيما يخص المكتبة، بلغ عدد روادها حوالي 542 طالب خلال السنة الماضية، حسب الحصيلة.

ومن أجل الاستقبال الاحسن للزوار، عملت مؤسسة حديقة التجارب للحامة في الفترة الاخيرة، عملا بتوصيات والي الجزائر العاصمة، على إعادة تهيئة الحديقة، خصوصا عبر صيانة ارضية الممرات الرئيسية، ترميم التماثيل و التحف الفنية، تجديد الطاولات والكراسي، بالإضافة الى صيانة مرشات المياه داخل احواض الحديقة ذات الطابع الكلاسيكي، يقول ذات المصدر.

 

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حديقة التجارب بالحامة: تسجيل رقم قياسي جديد قارب 4ر2 مليون زائر في 2023
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 12:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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