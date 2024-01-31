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اللقاء حول رهانات الشباب في التحول الرقمي "نواة علمية" لمجابهة التحديات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 12:28     الفئـة : مجتمـــع
اللقاء حول رهانات الشباب في التحول الرقمي &quot;نواة علمية&quot; لمجابهة التحديات

تمنراست - أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أن اللقاء الأول حول رهانات الشباب والمجتمع المدني في التحول الرقمي الذي احتضنته تمنراست شكل نواة علمية لمجابهة التحديات.

وأوضح السيد بن براهم في ختام هذه التظاهرة سهرة أمس الثلاثاء بمخيم الشباب أدريان بتمنراست، أن اللقاء الأول حول رهانات الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي شكل "نواة علمية لمجابهة التحديات المستقبلية و فرصة كبيرة للمشاركين لكسب مهارات ومعارف جديدة خاصة وأنه تم تأطيره من قبل خبراء في مجال الرقمنة".

وأشار ذات المسؤول الى أن هذا اللقاء يعد مبادرة "هامة لتقوية العنصر البشري لمواكبة الديناميكية التي تشهدها الجزائر على كافة الأصعدة".

وشهدت أشغال هذا اللقاء تنظيم ورشات تكوينية حول المسار الرقمي لفائدة 90 مشاركا والتي تنوعت محاورها بين أساسيات الرقمنة و التعريف بالهوية الرقمية و حماية البيانات الشخصية و أخلاقيات استعمال الوسائل الرقمية، وكذا التعريف بمختلف الواجبات والحقوق ضمن الفضاء الرقمي.

كما كانت فرصة للمشاركين في هذه الورشات للتعرف عن قرب على مسار التحول الرقمي في الجزائر سيما ما تعلق منه بالجانب القانوني والبنى التحتية، و كذا صناعة المحتوى وأيضا الأخطار المحتملة نتيجة الإستعمال السيء للفضاءات الرقمية.

ونظمت ضمن هذه الفعاليات جلسة تفاعلية تناولت التعريف بمسار التحول الرقمي والسياسات العامة لضمان تسريع تفعيل التحول الرقمي.

ونظم اللقاء الأول حول رهانات الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي ضمن مخطط العمل المشترك بين المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وشارك في هذا اللقاء الذي احتضنته جامعة أمين العقال الحاج موسى آق أخاموك، ممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات الرسمية والمجتمع المدني و المؤسسات الإقتصادية ذات الصلة بالتحول الرقمي إلى جانب الشباب حاملي مشاريع رقمية، حسب المنظمين.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
اللقاء حول رهانات الشباب في التحول الرقمي "نواة علمية" لمجابهة التحديات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 12:28     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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