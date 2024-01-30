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الحماية المدنية تواصل تنفيذ تمارين محاكاة لإختبار جاهزية جامع الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 18:19     الفئـة : مجتمـــع

 

الجزائر - كشفت عمادة جامع الجزائر في بيان لها يوم الثلاثاء, عن مواصلة فرق الحماية المدنية تنفيذ تمارين محاكاة و اختبارات جديدة لجاهزية هياكل الجامع, بهدف قياس درجة التأهب والاستعداد للأخطار الكبرى بهذا المرفق, وذلك تحسبا لدخوله حيز الخدمة.

و أوضح البيان أن اختبار الجاهزية المذكور شمل "محاكاة حدوث حريق وانتشار الدخان داخل فضاء قاعة الصلاة عقب صلاة العشاء, بحضور المصلين".

و سبق هذا التمرين "إجراء اختبار مماثل ناجح داخل قاعة الصلاة خلال النهار, تم خلاله إخلاء المصلين في دقائق بفتح جميع الأبواب الشمالية والجنوبية المؤدية إلى شرفة الواجهة البحرية وإلى صحن الجامع".

و ذكرت العمادة --حسب نفس المصدر-- أن مصالح الحماية المدنية "برمجت ضمن مخططات تنظيم الإسعافات, سلسلة تمارين ميدانية ومحاكاة لمختلف التدخلات المحتملة على غرار عمليات الإجلاء بالطائرة العمودية والإنزال من أعلى المنارة وبالقرب من القبة".

و لفت البيان إلى أن "هذه المناورات والمحاكاة التدريبية مهمة وضرورية واحتياطية لضبط مخطط الاستعدادات قبل دخول الجامع قريبا قيد الخدمة".

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الحماية المدنية تواصل تنفيذ تمارين محاكاة لإختبار جاهزية جامع الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 18:19     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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