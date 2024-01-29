Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: تدشين ورشة لإستخلاص الزيوت الطيارة في إطار شراكة جزائرية-تركية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:23     الفئـة : مجتمـــع

وهران - تم يوم الإثنين بدار الصناعة التقليدية والحرف لحي "الصباح" بوهران تدشين ورشة لإستخلاص الزيوت الطيارة لفائدة الحرفيين والمرأة الماكثة في البيت وذلك في إطار الشراكة بين الجزائر وتركيا.

و قد جرت مراسم التدشين بحضور المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كمال الدين بوعام وسفير جمهورية تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، جوكشان كلكان ومسؤولي هيئات القطاع بالولاية.

و في تصريح صحفي، أوضح المدير العام للصناعة التقليدية و الحرف بالوزارة أن الهدف من مشروع استخلاص الزيوت النباتية، الذي يندرج ضمن التعاون الجزائري التركي وفي إطار الشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، يكمن في "مرافقة الحرفيين وتقوية مهارتهم في هذا التخصص".

و تشمل هذه الشراكة أيضا عدة أنشطة عبر عشر ولايات وتتمثل في استخلاص الزيوت النباتية وصناعة التمور ومشتقاته والنسيج التقليدي ونشاطات أخرى في الصناعة التقليدية و التي تسمح للحرفيين بتعزيز مهاراتهم وإعطاء التنافسية للمنتجات الحرفية وترقية الصناعة التقليدية من خلال اقتناء تجهيزات خاصة وأن الوزارة تشتغل على وضع علامة الأصالة والنوعية لمنتجات الصناعة التقليدية مما يسمح لها بدخول السوق العالمية ، يضيف السيد بوعام.

و من جهته، صرح سفير تركيا في الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز أن هذا المشروع يدخل في إطار تعزيز العلاقات التركية الجزائرية، مشيرا الى أنه يجمع شعبي البلدين "دين مشترك وثقافة واحدة وتاريخ مشترك".

و أردف ذات الدبلوماسي قائلا أن "هدفنا من هذا المشروع مساعدة المرأة الريفية والطلبة الجامعيين والحرفيين وكذا تعزيز اليد العاملة في استخلاص الزيوت واستحداث مناصب شغل في مجال تقطير الزيوت النباتية والعطرية".

و يسمح المشروع بتكوين الحرفيين الراغبين في مزاولة نشاط استخلاص الزيوت مع توفير لهم فضاء لإنتاج النباتات العطرية (مشتلة) وفضاء للتكوين البيداغوجي حيث يضم ورشة لاستخلاص الزيوت ودفيئة (بيت بلاستكي) للنباتات بمختلف أنواعها.

و بمناسبة مراسم تدشين هذه الورشة، الذي حضرها أيضا إطارات من مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات، تم تنظيم معرض شارك فيه أكثر من 20 حرفي وامرأة ريفية و ماكثة في البيت لعرض منتجات من صناعة الصابون ومواد تجميلية بمواد طبيعية والنباتات العطرية .

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 18:29
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: تدشين ورشة لإستخلاص الزيوت الطيارة في إطار شراكة جزائرية-تركية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:23     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.29

الصين تبدي تطلعها الى التنفيذ الفعال لحكم محكمة العدل الدولية

24.01.29

قوات الاحتلال تقتحم مركز إيواء بغزة وتعتقل عشرات الفلسطينيين

24.01.29

الرئيس التونسي: قمة ايطاليا-افريقيا تجري بفكر جديد يقوم على التعامل مع افريقيا بمنطق…

24.01.29

وهران: عرض مسرحية "الخطوة الأخيرة" للمسرح الوطني المحترف للجمهورية الصحراوية

24.01.29

وزيرة الثقافة والفنون تستقبل المدير الاقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم…

24.01.29

العدوان على غزة: 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.25

وزير الاتصال يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون