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الإختناق بغاز أحادي الكربون: وفاة 32 شخصا منذ بداية السنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 13:27     الفئـة : مجتمـــع
الإختناق بغاز أحادي الكربون: وفاة 32 شخصا منذ بداية السنة

الجزائر - لقي شخص (1) مصرعه  خلال ال 24 ساعة الأخيرة بولاية سطيف، بسبب استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون، مما رفع عدد الوفيات بسبب هذا الغاز، عبر التراب الوطني منذ بداية السنة الجارية إلى 32 شخصا، حسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر، أن امرأة تبلغ من العمر 42 سنة توفيت بعين أزال بسبب استنشاقها لغاز المدينة، نتيجة تسربه من أنبوب توصيل إلى الموقد.

كما أفاد، أن حصيلة الحوادث الناجمة عن إستنشاق غاز أحادي الكربون منذ مطلع شهر يناير الجاري، أسفرت عن وفاة 32 شخصا وإسعاف 441 آخرين في العديد من ولايات الوطن، بحيث سجلت أعلى حصيلة بولاية المسيلة ب 8 وفيات، تليها ولاية قسنطينة ب 4 وفيات ثم ولاية باتنة ب 3 وفيات.

وفي هذا الصدد، أكد البيان ذاته أنه في كل موسم شتاء تضاعف مصالح الحماية المدنية، عمليات التحسيس والتوعية عبر مختلف ولايات الوطن للحد من مخاطر الغازات المحترقة.

ومن جهة أخرى، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 213 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن ، خلال أل 24 الأخيرة.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو بوفاة شخص وإصابة آخر بجروح، على اثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 12 بلدية ذراع بن خدة.

 

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الإختناق بغاز أحادي الكربون: وفاة 32 شخصا منذ بداية السنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 13:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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