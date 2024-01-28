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اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يدعو إلى تفادي السلوكيات التجارية المشينة بمناسبة شهر رمضان

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 16:42     الفئـة : مجتمـــع
اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يدعو إلى تفادي السلوكيات التجارية المشينة بمناسبة شهر رمضان

وهران - دعا الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي اليوم الأحد بوهران التجار والصناعيين إلى خفض الأسعار وتفادي السلوكيات التجارية المشينة بمناسبة شهر رمضان المعظم دعما للقدرة الشرائية للمواطن.

وأبرز السيد بدريسي في كلمة له خلال ندوة تاريخية نظمت بمناسبة الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام التاريخي وعرفت حضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بأنه "على التجار والصناعيين، ونحن على مقربة من شهر رمضان الكريم، التراحم مع إخوانهم والوقوف مع بلدهم من خلال خفض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية".

وحث ذات المتحدث منخرطي الإتحاد المذكور من تجار وصناعيين وحرفيين ومقدمي خدمات على "التجند والتعاون مع السلطات العمومية لمحاربة كل أشكال الفساد من المضاربة والتهريب و الغش و افتعال الندرة" ، كما طالبهم ب "المساهمة في تنظيم و تطهير و تموين السوق بكل ما يحتاجه المواطن".

و أكد في هذا الصدد أنه يتعين "تضافر جهود الجميع من أجل تعزيز اللحمة الوطنية وتمتين وتقوية الجبهة الداخلية من أجل صون السيادة السياسية والاقتصادية للوطن".

وثمن السيد بدريسي اهتمام السلطات العمومية البالغ بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وعملها من أجل ضمان الأمن الغذائي وأخلقة الحياة العامة وفق الالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

للإشارة فقد نظمت هذه الندوة التاريخية من طرف الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتعاون مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة التجارة وترقية الصادرات.

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اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يدعو إلى تفادي السلوكيات التجارية المشينة بمناسبة شهر رمضان
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 16:42     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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