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بن براهم يبرز دور المجتمع المدني في تعزيز أوجه الشراكة الجزائرية-الافريقية

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 18:41     الفئـة : مجتمـــع
بن براهم يبرز دور المجتمع المدني في تعزيز أوجه الشراكة الجزائرية-الافريقية

 الجزائر - أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على دور المجتمع المدني في تعزيز و دعم أوجه الشراكة الجزائرية-الافريقية.

وشدد السيد بن براهم في كلمة له خلال أشغال منتدى "المجتمع المدني-إفريقيا في حركة من أجل التنمية", في طبعته الثانية و المنظم من قبل جمعية "أضواء رايتس للديموقراطية وحقوق الانسان" تحت شعار: "تحديات مشتركة, ابتكارات محلية, حلول متضامنة'', على "أهمية دور مختلف فعاليات المجتمع المدني لتعزيز مبادرات الشراكة الجزائرية-الافريقية".

و اعتبر أن "مناقشة محور الشباب والاندماج الاقتصادي في المقاولاتية الاجتماعية والمؤسسات الناشئة والمصغرة يعد بمثابة تسليط للضوء على الفرص التي يمكن لفعاليات المجتمع المدني المضي فيها على المستوى الافريقي".

وأضاف أنه يمكن لأطياف المجتمع المدني "التركيز على ابراز النموذج الجزائري القائم على مساهمة الدولة في مساعدة مختلف فئات المجتمع, لاسيما الشباب منهم عن طريق مختلف الاليات التي تسمح بخلق مشاريع مصغرة و مؤسسات ناشئة".

و استعرض السيد بن براهم في هذا الشأن امكانية استحداث "سبل للتعاون والشراكة بين مختلف جمعيات المجتمع المدني بالجزائر ومثيلاتها بالدول الافريقية".

و أوضح أن "الطبعة الثانية للمنتدى ركزت على تناول الشق التنموي الاقتصادي و الاجتماعي الذي يتطلب التجسيد من خلال مبادرات حقيقية", لافتا إلى أن "الشعوب الافريقية بحاجة اليوم لاستغلال امكانياتها المختلفة في عديد المجالات".

ومن جهة اخرى, دعا السيد بن براهم مختلف الفعاليات للانخراط ضمن مسعى المرصد الوطني للمجتمع المدني الرامي لتقديم القيمة المضافة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة, عبر خطة عمل تمتد إلى غاية سنة 2030, كاشفا عن اطلاق المنصة الرقمية "كفاءات+" في 7 فبراير المقبل, والتي ترمي الى بناء قدرات المجتمع المدني. 

تجدر الاشارة الى انه تم على هامش فعاليات المنتدى, التوقيع على اتفاقية اطار بين "جمعية اضواء رايتس" وبنك السلام بغرض تمويل في مرحلة اولية 10 مشاريع للشباب بالجنوب وانتقاء احسن المشاريع الناجحة لدعمها و مرافقتها.

كما عرفت الاشغال مناقشة العديد من المواضيع في إطار جلسات أطرها أساتذة وباحثون و دكاترة من الجزائر وعدد من الدول الافريقية, تمحورت حول تحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها على المجتمعات الافريقية والمجتمع المدني.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 19:36
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بن براهم يبرز دور المجتمع المدني في تعزيز أوجه الشراكة الجزائرية-الافريقية
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 18:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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