الهلال الأحمر الجزائري يولي أهمية خاصة لبرنامج إعادة الروابط العائلية

وهران - أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي اليوم السبت بوهران أن هيئتها التضامنية تولي أهمية خاصة لبرنامج إعادة الروابط العائلية الذي أطلقته مؤخرا.

وقالت السيدة حملاوي خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الولائية للهلال الأحمر الجزائري أن برنامج إعادة الروابط العائلية بالنسبة للأفراد والأسر التي عانت من التفرق لأسباب مختلفة يعتبر من أهم برامج النشاط للهلال الأحمر الجزائري خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى أهمية إعادة إدماج الأفراد وسط ذويهم لحمايتهم من مختلف الأخطار وضمان نموهم العقلي والبدني بشكل سليم.

وأضافت أن اللجنة المؤقتة للهلال الأحمر الجزائري بوهران نجحت في إعادة لم شمل العديد من الأسر وخاصة تلك التي تضررت نتيجة لجوء بعض أفرادها وخاصة الشباب للهجرة بطريقة غير شرعية وهو ما تسعى اللجنة الوطنية لتعميمه على مستوى كل ولايات الوطن.

ونوهت نفس المتحدثة من جهة ثانية بنجاح فكرة إنشاء الصيدليات المجانية بخمسة فروع ولائية نموذجية من بينها فرع ولاية وهران وهي الصيدليات التي تقدم عدد من الأدوية بشكل مجاني للمرضى المعوزين وكذا غير القادرين على التنقل إلى المؤسسات الصحية وتتكفل بهم خلايا الإسعاف المنزلي التابعة للهلال الأحمر الجزائري.

وأكدت السيدة حملاوي رغبة اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري في تعميم تجربة الصيدليات المجانية لتشمل ولايات الوطن ال 58 مثلها مثل تجربة مطاعم الرحمة القارة التي يتم تنظيمها حاليا على مستوى مجموعة كبيرة من الولايات ويتم التحضير لتعميمها على مستوى كل ولايات الوطن.

من جهته أعلن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ببلدية وهران عبد الرحمان بلعباس عن التزام بلدية وهران بالتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني وخاصة الهلال الأحمر الجزائري لخدمة المجتمع والفئات الهشة وهو التعاون الذي بدأ يأتي بثماره من خلال عدة برامج من بينها فتح مطعم قار للهلال الأحمر بالمكتبة المركزية البلدية يقدم وجبات ساخنة يوميا للأشخاص بدون مأوى.

وجدد أعضاء الجمعية العامة للهلال الأحمر الجزائري بوهران اليوم السبت ثقتهم في رئيس اللجنة الولائية المؤقتة كريم موشي.