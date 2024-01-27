الذكرى ال27 لاغتيال عبد الحق بن حمودة: إشادة بالمسيرة النضالية للراحل

الجزائر - أشاد مشاركون ,اليوم السبت بالجزائر العاصمة , في يوم دراسي حول شخصية النقابي الشهيد "عبد الحق بن حمودة " بالمسيرة النضالية للفقيد الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق العمال والوحدة الوطنية.

وخلال هذا اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني, بمناسبة إحياء الذكرى ال 27 لاغتيال الأمين العام الاسبق للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد الحق بن حمودة (28 يناير 1997) أجمع المتدخلون على "المسار النقابي الحافل للراحل الذي كرس حياته من أجل إسماع صوت العمال والدفاع عن حقوقهم رغم الظروف التي كانت تمر بها الجزائر خلال تلك الفترة".

وقد استهل هذا اليوم الدراسي ,الذي نظم تحت شعار"الشهيد عبد الحق بن حمودة...مسار وتضحية", بكلمة افتتاحية للأمين العام للاتحاد , أعمر تاقجوت, قدم من خلالها شهادة حية عن الراحل, الذي عرف ب "التواضع وحسن الإصغاء والقدرة على التفاوض والحكمة في حل المشاكل التي كانت تواجه العمال آنذاك".

وأكد بالمناسبة على ضرورة الاقتداء بمسيرة الراحل الذي انتهج "أسلوب الحوار واحترام الاختلاف في الآراء".

بدوره, قدم أستاذ التاريخ مصطفى عبيد (جامعة المسيلة),عرضا حول المسار النضالي للراحل الذي دشنه في سلك التعليم قبل أن يخوض غمار العمل النقابي سنة 1972 إلى غاية انتخابه مرتين متتاليتين أمينا عاما للاتحاد.

وفي ذات السياق, استعرض رفقاء الفقيد, جوانب من مواقف الرجل لاسيما دفاعه المستميت عن الوحدة الوطنية مذكرين بمقولته الشهيرة : "نحن نحيا في هذا الوطن وهذا الوطن يحيا فينا, ولا ظل ولا تاريخ ولا حرية ولا هوية ولا ديمقراطية إلا بين أحضان هذا الوطن".

وبمناسبة هذا اللقاء الذي شهد حضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية, شفيق مصباح وممثلين عن المنظمات النقابية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني, تم تكريم أعضاء من عائلة الشهيد.