Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا عن مسجد باريس الكبير

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 13:41     الفئـة : مجتمـــع
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا عن مسجد باريس الكبير

الجزائر - استقبل وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمان حماد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, وفدا عن مسجد باريس الكبير, وذلك تحضيرا لاستقبال ألفي ( 2000 ) طفل من أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الصيف المقبل في إطار حملة مراكز العطل والترفيه بعنوان سنة 2024.

وفي تصريح للصحافة, أكد الوزير أنه أسدى تعليمات من أجل استقبال هؤلاء الأطفال في أحسن الظروف, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة باستقبال أبناء الجالية الوطنية بالخارج, ضمن حملة مراكز العطل والترفيه بعنوان سنة 2024 والتي تهدف إلى "تعزيز روح الانتماء الوطني للشباب الجزائري وربطهم بوطنهم الأم".

وفي ذات السياق, أشار الوزير إلى أن عطلة هذه السنة "ستشهد حضورا كبيرا للأطفال مقارنة بتجربة السنة الماضية التي كان العدد فيها 900 طفل".

ومن أجل ضمان تنظيم محكم لهذا النشاط, يرافق المدير العام للشباب, عبد الوحيد العياشي, بالمناسبة, إطارات مسجد باريس الكبير, للقيام بزيارة تفقدية, لبعض المنشآت ومراكز العطل والترفيه بمستغانم, المزمع تخصيصها لفائدة أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 14:33
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا عن مسجد باريس الكبير
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 13:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.27

طاقة: عرقاب في زيارة عمل لولايات غرداية والأغواط والمنيعة يومي الاحد والاثنين

24.01.27

إضراب ال8 أيام التاريخي: محطة فارقة أثبتت تلاحم الشعب الجزائري مع قيادته الثورية

24.01.27

تشغيل: أكثر من 2500 منصب معروض خلال الطبعة ال11 لصالون أمبلواتيك كونكت

24.01.27

انطلاق أشغال إنجاز رصيف منجمي بميناء عنابة "قبل نهاية فبراير المقبل"

24.01.27

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا عن مسجد باريس الكبير

24.01.27

العدوان الصهيوني على غزة: قرار محكمة العدل الدولية "خطوة على طريق العدالة"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون

24.01.25

الجزائر تمنح هبة من الأسمدة المخصبة لكينيا