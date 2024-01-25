وفاة 5 أشخاص تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون في ظرف أسبوع

الجزائر - لقي 5 أشخاص حتفهم تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون, خلال الأسبوع الجاري, لترتفع بذلك الحصيلة إلى 77 وفاة منذ مطلع أكتوبر الماضي، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مصالح الحماية المدنية.

وفي هذا الإطار, أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لـ/وأج أنه تم في الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري, إحصاء 5 وفيات بغاز أحادي أكسيد الكربون على المستوى الوطني وإصابة 73 آخرين بحالات اختناق, ليرتفع العدد الاجمالي منذ الفاتح أكتوبر المنصرم إلى 77 وفاة.

وفي هذا السياق, تواصل مصالح الحماية المدنية حملاتها التحسيسية عبر مختلف مناطق الوطن من أجل تزويد المواطنين بالنصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من "القاتل الصامت" والتوعية بضرورة اتباع قواعد السلامة واحترام المقاييس الأمنية لتفادي الأخطار المرتبطة بهذا النوع من الحوادث.