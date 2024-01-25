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حوادث الطرقات: وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين خلال الأسبوع الجاري

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 15:58     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين خلال الأسبوع الجاري

 الجزائر - أحصت مصالح الدرك الوطني, على مستوى نطاق اختصاصها, وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين على إثر وقوع 133 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني, الرائد سمير بوشحيط، في تصريح لـ/وأج اليوم الخميس، أن وحدات الدرك الوطني "سجلت عبر إقليم الاختصاص وقوع 133 حادث مرور خلف وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وعرف عدد حوادث المرور والوفيات --حسب نفس المسؤول-- "ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي بـ +8 وكذا في عدد الجرحى بـ +55, فيما تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بـ -1".

وأضاف أن ولاية تمنراست تأتي في المقدمة بالنسبة لهذه الحصيلة المأساوية ب8 حوادث, متبوعة بولاية تيبازة ب7 حوادث ثم ولايتي الجزائر وبومرداس ب6 حوادث.

وتعود أسباب هذه الحوادث --يضيف الرائد بوشحيط-- بالدرجة الأولى إلى "عدم احترام المسافة الأمنية بين المركبات, السرعة المفرطة والتجاوز الخطير".

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حوادث الطرقات: وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين خلال الأسبوع الجاري
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 15:58     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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