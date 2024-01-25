حوادث الطرقات: وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين خلال الأسبوع الجاري

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني, الرائد سمير بوشحيط، في تصريح لـ/وأج اليوم الخميس، أن وحدات الدرك الوطني "سجلت عبر إقليم الاختصاص وقوع 133 حادث مرور خلف وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".
وعرف عدد حوادث المرور والوفيات --حسب نفس المسؤول-- "ارتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي بـ +8 وكذا في عدد الجرحى بـ +55, فيما تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بـ -1".
وأضاف أن ولاية تمنراست تأتي في المقدمة بالنسبة لهذه الحصيلة المأساوية ب8 حوادث, متبوعة بولاية تيبازة ب7 حوادث ثم ولايتي الجزائر وبومرداس ب6 حوادث.
وتعود أسباب هذه الحوادث --يضيف الرائد بوشحيط-- بالدرجة الأولى إلى "عدم احترام المسافة الأمنية بين المركبات, السرعة المفرطة والتجاوز الخطير".