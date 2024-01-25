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جماعات محلية : ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 13:51     الفئـة : مجتمـــع
جماعات محلية : ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية

الجزائر- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية والتنظيمية.

وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد مراد ,أن عملية "ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول لاسيما القانون رقم 11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 84-365 المؤرخ في 1984".

كما أشار في ذات السياق الى أن مصالحه تقوم ب "دارسات تقنية بالتنسيق مع المصالح المختصة للدولة من أجل رفع الإشكالات المتعلقة بضبط الحدود على مستوى كل بلدية مع تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية وفقا للأحكام القانونية وتنظيمية المعمول بها".

وبشأن تعزيز تواجد وحدات الحماية المدنية المتباعدة بولاية تيميمون ,أكد السيد مراد أن مصالحه "تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل إنجاز مركزيين للحماية المدنية بالولاية خاصة في ظل تسجيل حركة مرور كثيفة على مستوى الطريق الوطني رقم 118 الذي يربط ولايتي البيض و تيميمون", من جهة أخرى أكد الوزير أن مصالحه تعمل على "تعزيز التواجد الشرطي لاسيما من خلال إنجاز هياكل أمنية جديدة , تماشيا مع التطور المسجل في التعداد السكاني لمواكبة متطلبات التغطية الأمنية التي أفرزها الإجراء الخاص باستحداث ولايات منتدبة".

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جماعات محلية : ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 13:51     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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