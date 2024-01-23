السيدة كريكو تشرف على لقاء حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية"

الجزائر - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على فعاليات لقاء حول موضوع "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية".

وفي كلمة لها خلال هذا اللقاء, أكدت السيدة كريكو "حرص الدولة على وضع كل الآليات والتدابير لحماية المرأة وترقية مكانتها في المجتمع".

وأوضحت الوزيرة أن المرأة الجزائرية تعد "فاعلا أساسيا" في المجتمع، مبرزة دورها الفعال خلال الثورة التحريرية المجيدة ومساهمتها في البناء والتشييد.

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وذكرت في ذات السياق بالمكتسبات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما في مجال ترقية مكانتها السياسية والاقتصادية وتعزيز آليات حمايتها من جميع أشكال العنف.

ومن هذا المنظور, أبرزت الوزيرة جهود قطاع التضامن الوطني في مجال مرافقة المرأة وترقية سبل ادماجها وتمكينها من خلال عدة برامج وآليات منها البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني الذي اطلق في فبراير 2021 بتعليمات من رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق, أشارت السيدة كريكو الى آليات تطوير المقاولاتية النسوية والمؤسسات الناشئة, باعتبارها "فاعلا أساسيا في دفع العجلة التنموية", مذكرة بدليل الإدماج الاقتصادي للمرأة الذي يتضمن مختلف تدابير المرافقة لتسهيل انخراط المرأة في المجال الاقتصادي، الى جانب الدليل الاجتماعي الذي يعد --مثلما قالت-- "مرجعا لآليات الحماية والتكفل", مضيفة أن القطاع يعمل على التعريف بمضمون هذين الدليلين بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني.

بدورهم، أبرز عدد من ممثلي بعض القطاعات دور المرأة في مختلف المجالات، مشيرين على وجه الخصوص الى آليات تمكينها اقتصاديا والتدابير المتخذة لحمايتها.