إيليزي: إطلاق قافلة مساعدات لفائدة سكان المناطق الحدودية

إيليزي - إنطلقت اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات لفائدة سكان المناطق الحدودية بولاية إيليزي بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري، حسب بيان لذات المنظمة.

وتتضمن هذه القافلة التي أعطت إشارة انطلاقها من مقر الولاية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي بمعية السلطات الولائية 1.000 طرد غذائي يتكون من مواد أساسية واسعة الإستهلاك و مستلزمات طبية، وفق نفس المصدر.

كما أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري خلال هذه الزيارة على تسليم تجهيزات لغرفة العمليات الجراحية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ''تارقي وانتميضي'' بمدينة إيليزي، إلى جانب تسليم تجهيزات طبية لقاعة العلاج المجاهد الراحل "بلالي غالي" بمنطقة تين تورهة ببلدية عاصمة الولاية .

وواصلت السيدة حملاوي زيارتها بإعطاء إشارة انطلاق قافلة تحمل حصة من التجهيزات واللوازم الطبية لقاعة العلاج بمنطقة تين فوي تبنكرت ببرج عمر إدريس، إستنادا لذات البيان.

وضمن المبادرات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري سيتم تزويد الولاية بمطبخ متنقل، وعيادة طبية متنقلة، كما جرى شرحه.

وعاينت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري خلال هذه الزيارة ورشة خياطة التي ستوظف أكثر من 66 أرملة.

وقبل ذلك كانت السيدة حملاوي قد أشرفت بمعية السلطات الولائية على مراسم تنصيب اللجنة الإنتقالية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بإيليزي والتي يترأسها أحمد حميدات.

وتندرج هذه الزيارة لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى ولاية إيليزي في إطار دعم العمل الإنساني ومواصلة لبرنامج المنظمة المتعلق بالزيارات الميدانية ، مثلما أشير إليه .