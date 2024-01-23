الجزائر قطعت "أشواطا كبيرة" في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات

الجزائر - أكد رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة" في مجال تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات، و تمكين المرأة وإدماجها إقتصاديا، وترقية مشاركتها في الحياة السياسية.

و في كلمة له قرأتها نيابة عنه, عضو المحكمة الدستورية, السيدة فتيحة بن عبو, خلال لقاء حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية", نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, قال السيد بلحاج أن "الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء على جميع المستويات, وتمكين المرأة وإدماجها اقتصاديا, وترقية مشاركتها في الحياة السياسية, والقضاء على كل العوامل والعقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها بشكل كامل".

و أضاف في ذات السياق, أن "التعديل الدستوري لسنة 2020 قد أخذ هذه الأهداف السامية بعين الاعتبار, من خلال التزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة, وترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل, و ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات, وكذلك من خلال التزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف".

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