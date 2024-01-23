بوغلاف يزور تونس في إطار إجتماع اللجنة الثنائية المشتركة للحماية المدنية الجزائرية والتونسية

و أوضح البيان أنه بمناسبة إنعقاد إجتماع اللجنة الثنائية المشتركة للحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية, يومي 23و24 يناير بمدينة طبرقة, يتنقل السيد بوغلاف إلى تونس "على رأس وفد هام متكون من إطارات على المستوى المركزي والمحلي", مضيفا أن هذه الزيارة تأتي في إطار "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الحماية المدنية وخاصة فيما يتعلق بالوقاية وتسيير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية".
و خلال هذه الزيارة --يضيف ذات المصدر-- "سيتبادل الطرفان خبراتهما في مجال التدريب والتجهيز والتدخل والإغاثة للسكان المتضررين. كما سيتم التطرق إلى سبل تطوير آليات التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في مجال الحماية المدنية خاصة كيفية التنسيق العملي المتعلق بمكافحة حرائق الغابات والفيضانات لاسيما الولايات الواقعة على الشريط الحدودي الجزائري التونسي".
و بالمناسبة, سيعمل الطرفان على "إقامة تعاون بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية ونظيرتها التونسية وتنظيم تمارين مشتركة للمحاكاة في مجال مكافحة حرائق الغابات و الفيضانات و الزلازل والمشاركة في التدريبات و التكوين المتخصص (القاعدي والمتواصل) وتنظيم ملتقيات دراسية وندوات علمية مشتركة حول الوقاية وتسيير الكوارث والأزمات بصفة دورية بين القطاعين وتعزيز قدرات الإطارات والعاملين في الحماية المدنية".
و ذكر البيان بأن التعاون الجزائري التونسي في مجال الحماية المدنية عرف "تطورا ملحوظا" منذ إبرام اتفاقية التعاون سنة 1985 طبقا للمرسوم رقم 215-86 المؤرخ في 26 أغسطس 1986 المتضمن التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين البلدين الموقع بالجزائر في 30 يونيو 1985.
و ذكر أيضا أنه بتاريخ 20 يوليو 2022 و تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية, أرسلت المديرية العامة للحماية المدنية رتلا متنقلا متخصصا في إخماد حرائق الغابات تحت قيادة ضابط سامي لتقديم العون و المساعدة للأشقاء التونسيين إثر الحرائق التي سجلت خلال هذه الفترة, يضيف نفس المصدر.