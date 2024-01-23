حج 2024: اجتماع تنسيقي لضبط برنامج رحلات الحجاج

الجزائر - عقد، أمس الاثنين، بمقر الديوان الوطني للحج والعمرة، اجتماع تنسيقي خصص لضبط برنامج رحلات الحجاج الجزائريين, وهذا تحسبا لموسم الحج 1445 هجري - 2024 ميلادي, حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للديوان.

وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع الذي ترأسه المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، خصص لضبط برنامج رحلات الحجاج "بما يتوافق والضوابط التي تحكم العملية"، وهذا بحضور ممثلين عن وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية السعودية, إضافة الى ممثلين عن شركة "طيران ناس" وإطارات الديوان الوطني للحج والعمرة.

وبالمناسبة, شدد السيد بوطرفة --حسب البيان-- على "ضرورة الالتزام بالآجال التي تحكم عملية التحضير لموسم الحج ومواصلة رفع التحفظات المسجلة على هذا البرنامج وفق التوجيهات المرسلة الى جميع شركات الطيران المعنية".