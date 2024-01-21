السيد بلمهدي يشرف على انطلاق فعاليات المسابقة التصفوية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

الجزائر - أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بمقر الوزارة (الجزائر العاصمة)، على انطلاق فعاليات المسابقة التصفوية الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده في طبعتها ال19 التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وتجري هذه المسابقة التصفوية من 21 الى 23 من شهر يناير الجاري عبر تقنية التحاضر عن بعد وتؤطرها لجنة تحكيم تضم في تشكيلتها عضوان دوليان من دولة فلسطين وروسيا الاتحادية.

وفي تصريح له، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه سيتم بعد هذه التصفيات "اختيار 20 متسابقا لإجراء التصفيات النهائية التي تتم حضوريا على أن يتم تكريم الفائزين في أرض الجزائر في ليلة ال 27 من شهر رجب وهي ذكرى الإسراء والمعراج المباركة".

وبذات المناسبة، أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الجزائر لخدمة القضية الفلسطينية والقرآن الكريم ،مذكرا أن الجزائر"تحتل دوما المراتب الأولى في المسابقات الدولية للقرآن الكريم" وهذا--كما قال--"بفضل جهود القائمين على تعليم القرآن وهيئات الاقراء".